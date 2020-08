Neftalí Cruz: Un scout con registros de inmortal

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

La vida ha colocado a Pa­blo Neftalí Cruz en una di­versidad de escenarios, un mentor a tiempo comple­to, que se entrega y educa, dueño de un trato afable, atributos más que sufi­cientes que ha proporcio­nado el despegue hacia un mejor porvenir de un am­plio grupo de personas en variadas esferas de la so­ciedad.

Desde que en 1965, año en que fundó junto a José Luna la liga que lleva su nombre hasta la época ac­tual, Neftalí Cruz, un fiel amante del cristianismo ha transmitido sus cono­cimientos en la enseñan­za deportiva y una incues­tionable labor social de guiar a los infantes a trans­formarse en hombres de bien.

Es por esto, que en esas décadas del 70 y 80´s, aún siendo pelotero activo con el Licey y las Aguilas bus­caba a esos niños en los sectores más empobreci­dos de Santo Domingo pa­ra insertarlos en la prácti­ca del béisbol, aunque no era su único propósito el que tomaran bates, guan­tes, pelotas y a correr por todo el campo.

“Lo primero que tenía­mos que hacer era arrodi­llarnos a orar, ahora todos observan a atletas de dife­rentes deportes que lo rea­lizan, pero esto ya nosotros lo practicábamos en el 70´s cuando ya la liga tenía su forma”, expresa Cruz, uno de los más trascendentes hombres de béisbol que ha dado el país.

“Aunque firmé a mu­chos peloteros, pero lo que más me enorgullece es el haber sembrado pa­ra cosechar a personas que brinden un gran ejemplo a la sociedad. Regalarle bue­nos profesionales al país es de lo más importante que he hecho”, sostiene.

La educación, los buenos consejos en la liga era pri­mordial, los padres se sen­tían a gusto cuando envia­ban sus niños a la entidad”, señala el sabueso scout.

Es por esto que junto a notables firmas como las de Moisés Alou, Tony Peña, Aramis Ramírez, José Gui­llén, entre otros, también salieron personas como Mi­guel Raúl de la Cruz Rey­na, Manuel Castro Castillo, quienes hoy poseen el ran­go de general en las insti­tuciones militares a las que pertenecen.

Pero hay más, Ramón Pe­ña (Kansas, Detroit, Mets, Cleveland), Feliz Félix (San Diego), Sandy Rosario (To­ronto) no llegaron lejos co­mo peloteros activos, pe­ro gracias a sus enseñanzas hoy son exitosos scouts, mientras que Angel Ovalles (San Luis), su hijo Ismael Cruz, Juan Mercado, los propios Moisés y Peña han sido gerentes generales en los equipos de la Liga Domi­nicana de Béisbol.

Gran cosecha

En el caso de Moisés y Tony Peña, ambos fueron determinantes para que Do­minicana lograra de mane­ra invicta el trofeo de cam­peón en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2013, otro de sus hijos, Denio González fue manager campeón en dos chapas doradas conquis­tadas por el país en el 2010.

Luis Rojas lo mencionó en sus primeras palabras cuando fue presentado co­mo dirigente de los Mets, mientras que Henry Gon­zález, firmó como lanzador con los Piratas en los prime­ros años del 90´s, apenas duró dos años como pelote­ro activo y en la actualidad es gerente senior de desa­rrollo de Major League Ba­seball para América Latina y gran parte de esa posición se lo debe a Neftali.

“Recuerdo que ya desem­pleado en el béisbol, mante­nía una constante comuni­cación conmigo y en una de esas mañanas me dijo y por­que no vienes al Olímpico para que aprenda el trabajo de scouteo, le tome la pala­bra y me enseñó, hoy Gran parte de lo que soy ha sido gracias a él”, sostiene Gon­zález, uno de los ejecutivos más prominentes de MLB en Latinoamérica.

Oriundo de San Francis­co de Macorís, el noveno de 14 hermanos del matri­monio del agricultor Neftalí Cruz y la ama de casa, doña Bertilia Hernández, Nefta­li luego de culminar una ca­rrera de 15 años en la pelo­ta dominicana, se dedicó al trabajo de scout de la mano de Howie Haak, alto ejecu­tivo de los Piratas.

Scout y padre

En su historial registra unos 50 peloteros que han escalado a la gran Carpa, en el grupo se incluyen a Moisés, Peña, Aramis, Gui­llén, Pascual Pérez, Cecilio Guante, José De León, Ra­fael Belliard, Alberto Lois, Silvio Martínez, Denio Gon­zález, Nelson Norman, Ron­ny Paulino, Michael Martí­nez entre otros.

Como scout su gran ca­racterística es tener el olfa­to que exhibe un buen pe­rro, pero su trabajo más que culminar cuando lograba la firma de los peloteros, en ese momento era que em­pezaba, pues Cruz es un ex­celente instructor de bateo que educó a grandes pelo­teros como Moisés, Aramis, Guillén, Peña, Barry Bonds, Bobby Bonilla, a este último los Piratas lo tenían para ce­santearlo, divorciado con el arte de batear y Pablo lo to­mó en sus manos y se con­virtió en un buen pelotero.

Tan buen instructor es que en una ocasión, el coach de bateo de los Bucaneros sentía celos por su presen­cia en los campos de entre­namientos. “Le explicaba a los muchachos que lo pri­mero que debían trabajar era la parte mental y luego lo físico”, señala el veterano scouts al Listín Diario.

Denio González, a quien las lesiones limitaron su ca­rrera en Grandes Ligas y el béisbol invernal, afirma que de Neftali aprendió la gran disciplina y el arte de ba­tear. “La forma en que ense­ñaba era única, como nun­ca antes la ví con ninguno de los instructores”, sostie­ne Denio, uno de los asi­duos visitantes al patio del hogar de Neftali Cruz a ba­tear.

Peña: Un padre para mí

El guía

Tony Peña, expresa “Nosotros los peloteros siempre sabemos hacia donde queremos, pero si en la ruta no contamos con una persona que nos guíe nunca vamos a lle­gar”, ese era Pablo Cruz para nosotros, un padre.

Ovalles y Mercado.

Ovalles, gerente de las Aguilas lo define como una biblia, quien has­ta educaba por telefo­nomientras que Juan Mercado se extraña que Cruz no sea un inmortal del deporte dominicano