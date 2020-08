Los grandes de todos los tiempos lucen récords envidiables

Yoel Adames F.

Intercambiando ideas y conocimientos con algunos colegas que hacen vida dentro del fascinante mundo del boxeo, ahora en época de pandemia en los chats, pero específicamente en el chat de los “Técnicos internacionales de Boxeo”, hemos debatido muchos temas, pero generalmente llegan las comparaciones, a veces algunas descabelladas, pero tenemos la mejor de las reglas: el “respeto”, la prudencia con los expositores y cualquier idea, por extraña que parezca, simplemente no compartirla, pero nunca imitar a Nerón por no estar de acuerdo, jajajaja.

Aprovecho estos tranques en algunos momentos para trabajar un sistema que permita evaluar a los peleadores con mayor justicia y respeto a las grandes carreras de muchos, sean de ayer o de hoy esos protagonistas, pero de todas maneras llegan a la mesa de discusiones de muchas ideas “fabulosas”, a veces difícil de tolerar, pero reitero, el respeto nos ha marcado a todos y por ello ese chat sigue funcionando admirablemente.

Traigo este tema a colación porque Juan Prudencio Álvarez, un antiguo compañero de 7mo. curso en la escuela “La Zafra”, en la zona oriental, me sorprende con un correo y me reta a que le diga cuántos campeones mundiales latinos han ganado cien o más peleas en su carrera pagada, me pide que no sume las hojas de servicios amateur con la profesional, pero que le puedo dar una parte primero y otra después, y lo creo muy generoso. Lo único que le voy a deber a Prudencio para la segunda ronda es el número de nocauts de cada uno y quién ha sido el más noqueador, ya que esos números cambiaron tres veces en las últimas dos décadas y tengo que precisarlos. Los números más altos de cloroformos pasaron de José Luis Ramírez a Julio César Chávez y luego se apoderó de ellos el argentino Jorge –Locomotora- Castro, por lo que estaré en deuda.

CON MAS DE 100: El primer campeón latino en lograrlo fue Eligio Zardiñas (Kid Chocolate) con 136-10-6; Gerardo González (Kid Gavilán) 108-30-5, ambos de Cuba; luego el panameño Roberto –Mano de piedra- Durán con 103-16; los aztecas José Luis Ramírez con 102-9 y Julio César Chávez 107-6-2; los argentinos Gustavo Ballas con 105-9-6 y Jorge “Locomotora” Castro 130-11-3.

Este es un tema de grupo, de “gallera” porque el mejor record no necesariamente el dueño es el mejor peleador, hay que evaluar otras variantes, como la calidad de los rivales y en qué momentos los enfrentó, los escenarios y el peso.

CHAT DE TECNCOS: El grupo es superinteresante ya que convergen figuras de experiencia como Horacio Bakemón Rodríguez, Carlos Nina Gómez, Juan Báez, el Dr. Ricardo Nieves, José Sánchez, el excampeón mundial Juan Laporte, Merqui –Corombo- Sosa, los promotores César Mercedes, Bélgica Peña, Jorge Herasme, los hermanos Oscar y Luis Casado, el doctor Alcibíades González. También tienen participación activa el comisionado Franklin Núñez, Primitivo Cadete, Héctor Gómez, Tito Sánchez desde NY, Daniel Soto, El Novato, Fausto Rodríguez, de San Cristóbal; el entrenador Vicente de la Cruz (Fin Fuan), Orlando Ramos, Oscar Núñez desde Santiago; Antonio Tavares, Narciso Rodríguez, desde España; Pedro Saiz, desde NY; Belvin García, desde Puerto Rico; Rafael –El Ñato- Merán, desde Miami. Ojalá no haya olvidado a nadie, pero reitero, es un grupo fabuloso por la gran diversidad que reúne, pero sobre todo por el respeto que lo norma.

NUEVO CHANCE: El boxeo dominicano ha acumulado más de 20 coronas del mundo desde que el sancristobalense Carlos –Teo- Cruz ganó la faja unificada de peso ligero en 1968, desde entonces han pasado 52 años sin que otro dominicano haya reinado en las 135 libras. Han fallado grandes figuras como Vilomar Fernández, Héctor Julio Medina, Victoriano Damián Sosa, Joan Guzmán, Javier Fortuna; solo algunos ejemplos de calidad.

Ahora le toca a Jackson Mariñez (19-0, 7 KOs), ex selección nacional, quien va por la vacante interina de la AMB ante el también invicto de sangre cubana, Rolando Romero, 11-0, 10KOs. ¿Qué le parece?