Inmortal: Bateador de poder

Santo Domingo, RD

Disparar cerca de 300 jonrones en una carrera de beisbolista no es tan fácil. Digamos que los dominicanos han mon­tado un show en Gran­des Ligas pues ya son 14 los nativos que han pa­sado de los 300 jonrones de por vida. De ellos, 3 están por encima de los 600, dos suman más de 500 , otros 4 por encima de los 400 y cinco suman más de 300.

Nuestro héroe , Men­dy Lopez Jr., solo disparó 6 en su breve paso por las Grandes Ligas.¿Es poco, verdad?. Sin embargo, él tenia poder para dar jon­rones y lo hizo en México con 163, en ligas menores 82, en la liga dominicana 61 (2do. mejor de siem­pre), más 16 en semifina­les o round robin y otros 9 en series finales. ¿Cuánto suma todo eso? Eso suma 337 cuadrangulares, una cifra muy respetada para cualquier carrera.

Recientemente, el Pa­bellón de la Fama del De­porte Dominicano lo anunció como su primer elegido para el ceremonial de noviembre próximo. Lo primero que hizo fue lla­mar a su padre, del mismo nombre, y narrador estre­lla con las Aguilas Cibae­ñas desde hace más de 3 décadas.

“Mi padre es el origen de mi vida de pelotero. Desde que estaba peque­ño me llevaba al estadio a jugar porque él quería que yo fuese pelotero. El era un jugador de calidad en nuestro pueblo , Pi­mentel, y en San Francis­co de Macorís. Incluso lo buscaban de refuerzo en otros torneos de la zona”, narra Mendy Junior, en una comparecencia en el programa La Semana De­portiva, que se transmite los domingos por CDN De­portes.

“Tengo que dedicarle este logro a mi padre por­que fue él quien decidió que yo sería pelotero, no fue mi decisión. El tenia eso como una obsesión y así fue”, dice Mendy Ju­nior, recordando sus días juveniles al lado de su pa­dre.

Mendy fue firmado para profesional en 1992 por el scout Luis Silverio para los Reales de Kansas City. Pre­cisamente, en el año de la firma Silverio era geren­te general de los Azucare­ros (Toros) del Este y deci­dió asignarlo para ese club pues pensaban que en las Aguilas, equipo lleno de es­trellas, no tendría chance de juego.

“Sin embargo nunca ju­gué con los Azucareros. El mismo verano de mi firma fui cambiado a las Agui­las junto a mi hermano An­drés, pitcher, e Hipolito Pi­chardo. Ahí empezó mi carrera con las Aguilas”, ex­plica Mendy.

Su debut con los Reales se produjo el 3 de junio de 1998 en un partido contra Chicago White Sox. Estuvo en Kansas City por 4 cam­pañas, entre arriba y las menores. También jugaría para los Piratas, Houston y Florida y su último partido fue el 27 de mayo 2004.

Solo participó en 190 juegos de liga mayor, con 422 turnos, promedio de .242, 6 jonrones y 102 hits. Por lo regular jugó en su po­sición de short stop y tam­bién en la segunda base.

Menores y México

Mendy estuvo 11 años ju­gando en las menores, ago­tó 2782 turnos y pegó 82 jonrones.

“Pasé mucho trabajo y hambre en las menores. Mi padre me decía que la si­tuación era difícil y que te­nia que seguir adelante. Era su estilo, nunca me en­vió un peso para ayudarme y el dinero que me pagaban no era suficiente.”, refiere Mendy jr.

Venia en el invierno a dis­frutar grandes campañas con las Aguilas formando parte de un club que ganó 9 títulos en un corto perío­do. Formó parte del equi­po campeón en 2002, 2003 , 2006 y 20007-08, todo el tiempo bajo la dirección de Felix Fermín. (]En 1998-99 fue prestado a los Gigantes del Cibao, pero allí no dis­paró ningún jonrón en 70 turnos).

En sus años en Lidom Mendy tuvo 1387 turnos, pegó 357 hits, 61 de ellos jonrones, siendo el más importante el número 61 ( 16 de noviembre torneo 2011-12) cuando quebró la marca de Felix José, esta­blecida 7 años antes. (Pos­teriormente el record fue roto por Juan Francisco, actual dueño con 70 jonro­nes).

En el verano Mendy dejó ir a Estados Unidos a las me­nores y se fue a México. Allí jugó largo tiempo con Sul­tanes de Monterrey, Aguas­calientes, Mochis, Mazatlán y Puebla. Datos extraoficia­les dicen que allí pegó 163 jonrones y 562 empujadas.

En Dominicana fue cam­peón 4 veces y asistió a 4 Series del Caribe, logrando una corona.

Actualmente, a los 47 años de edad, reside en Tampa y trabaja con los Pi­ratas de Pittsburgh como coordinador de infielders para América Latina.

Será instalado inmortal el 15 de noviembre próxi­mo . ¿Quién será su edecán en la ocasión? “Eso no se pregunta, será don Mendy Lopez, mi querido padre”.

DETALLES

Apuntes

Oportuno

Fue figura relevante en cuatro títulos ga­nados por las Águi­las (2000-2001, 02-03, 06-07 y 07-08). Asistió a dos Series del Caribe y fue cam­peón en la del 2004 representando a los Tigres del Licey. Tam­bién asistió en el 2008. En ambas se­ries, promedió .343 de promedio, en 43 turnos al bate.