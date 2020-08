Al Horford anota 9 puntos, Sixers superan a los Spurs

LAKE BUENA VISTA, Florida

AP

Philadelphia 76ers venció a San Antonio Spurs por 132-130 en una nueva jornada de la NBA.

En ese encuentro el dominicano Al Horford jugó 32 minutos viniendo desde la banca y produjo 9 puntos, capturó seis rebotes y dio tres asistencias.

Con este resultado, Philadelphia 76ers consigue afianzarse en los puestos de play-off con 39 victorias en 66 partidos disputados. Por su parte, San Antonio Spurs, tras el partido, se quedaría fuera de los play-off con 29 partidos ganados de 65 jugados.

Durante el último cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 33-43. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 132-130 a favor del equipo local de Filadelfia.

En el transcurso del partido destacaron Joel Embiid y Tobias Harris por su participación en el encuentro, tras conseguir 27 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes y 25 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Demar Derozan y Rudy Gay, con 30 puntos, tres asistencias y cinco rebotes y 24 puntos y cuatro rebotes respectivamente.

NUGGETS 121, THUNDER 113

Michael Porter Jr. registró una marca personal en su carrera al sumar 37 puntos y el serbio Nikola Jokic se apuntó un triple-doble para ayudar a los Nuggets de Denver a superar este lunes 121-113 al Thunder de Oklahoma City en tiempo extra. Jokic metió 30 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 10 asistencias. Anotó 13 unidades en el último período y en el tiempo extra para ayudar a Denver a fortalecer su posición en el tercer sitio de la Conferencia Oeste. Porter, que promedia sólo 7,5 puntos por partido, tuvo un gran desempeño en apenas su tercer ingreso como titular esta campaña. También capturó 12 rebotes. Fue un triunfo crucial para los Nuggets, que no contaron con tres titulares por lesiones: Jamal Murray, Will Barton y Gary Harris. Shai Gilgeous-Alexander anotó 24 puntos, Chris Paul tuvo 23 y Danilo Gallinari agregó 20 para el Thunder, que no pudo tener a Dennis Schroder en la cancha porque su esposa parió el segundo hijo de ambos.