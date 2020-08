Campazzo se va del Real Madrid a la NBA

EFE

El rumor sobre la posible salida del base argentino del Real Madrid ya es prácticamente un hecho. Lo único que lo frena es el pago de la cláusula de salida de 6 millones de euros, pero a pesar de esto el base argentino ya anunció a la entidad madrileña su deseo de abandonar el equipo para partir rumbo a los Estados Unidos. De concretarse la salida, el equipo de la NBA que lo incorpore deberá pagar 750 mil dólares por la ley de franquicias y la diferencia saldría del bolsillo del propio Facundo Campazzo. Hay actualmente tres franquicias interesadas en contar con los servicios del ex Peñarol y UCAM Murcia. Por un lado, los Minnesota Timberwolves en donde se encuentra el ex base argentino Pablo Prigioni como asistente técnico. Por otro lado, los Dallas Mavericks, equipo en el que milita su ex compañero del Real Madrid, Luka Doncic. Y por ultimo, nada mas ni nada menos que los San Antonio Spurs, equipo en el que brilló y ganó absolutamente todo el gran Manu Ginóbili quien jugo durante 16 temporadas para la franquicia texana. Si bien su contrato con el Madrid finaliza en el 2024, Facu asegura que es el momento indicado para dar el gran salto y desde el entorno de la entidad merengue ya dan por hecho la partida del base y la dirigencia empezó a mover las fichas para conseguir un reemplazo, aunque dificil seria encontrar un jugador con las características únicas de Campazzo quien fue subcampeón del Mundial de China 2019 vistiendo los colores de la selección Argentina.