Mario Soto, Incidentes varios (3)

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz / Facebook. hjcbeisbol@hotmail.com

El lanzador Mario Melvin Soto siempre fue un gran competidor y de temperamento fogoso. En la crónica de su vida, de Wikipedia, se citan dos acontecimientos relevantes en la temporada 1984, texto que reproduzco a cabalidad:

“Mario Soto también tenía un temperamento vehemente. El haberse ganado dos suspensiones durante la temporada de 1984 es un ejemplo.

En el primer incidente, el 27 de mayo ante los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field, el tercera base Ron Cey bateó lo que fue inicialmente declarado como un jonrón por la línea del jardín izquierdo. Creyendo que la bola se había ido de foul, Soto y el manager de los Rojos Vern Rapp refutaron al umpire, y durante la discusión Soto empujó al umpire de tercera base Steve Rippley, quien había decretado la jugada. Después de una consulta, los umpires cambiaron su decisión y dictaminaron que la bola se había ido de foul, trayendo como consecuencia una protesta por parte de los Cachorros. Sin embargo, Soto fue expulsado por empujar a Rippley, lo que provocó un ataque de parte de Soto al entrenador de los Cachorros Don Zimmer, desencadenando esto una pelea de diez minutos por parte de todo el equipo. Cuatro días después, el presidente de la Liga Nacional Chuck Feeney suspendió a Mario Soto por cinco partidos.

En el segundo incidente el 16 de junio, los Rojos estaban jugando contra los Bravos en Atlanta. El toletero de los Bravos, Claudell Washington le bateó un jonrón a Soto en la primera entrada. Durante el segundo turno al bate de Washington, Soto hizo un lanzamiento rápido y adentro. Washington le tiró su bate a Soto y cuando parecía que iba a tomar el bate se dirigió al montículo, pero el umpire Lanny Harris intentó intervenir agarrando a Washington, pero fue empujado por éste (Washington) al suelo.

Se armó el rebú, Soto fue suspendido cinco partidos y multa de $5,000 por este incidente, y Washington recibió una suspensión de 3 partidos y multa de 1,000 dólares.

En el torneo de beisbol invernal 2018-19 tuvo un lío con 4 periodistas, a quienes amenazó con ejercer violencia. Luego el asunto se disipó, Soto pidió disculpas públicas, pero tuvo que renunciar a la presidencia de la Federación.

Soto sigue siendo parte de los Rojos de Cincinnati y su staff de scouts internacionales.

DE MLB: Dos nuevos dominicanos debutaron ayer en MLB. El número 793 fue el lanzador Franklyn Kiomé, con los Mets, y el 794 el receptor Yermin Mercedes, con los Medias Blancas… Los Mets sufrieron ayer su 5ta. derrota seguida perdiendo ante Atlanta y tienen 5 derrotas seguidas, y record de 3-7. Desde luego que eso preocupa al manager dominicano Luis Rojas..La otra derrota la encabezó el cubano Yoenis Cespedes, al anunciar que no continuará en la presente temporada. Cespedes lo hizo mal, no se presentó a su partido del día ante Atlanta, y luego lo informó al equipo, de acuerdo a lo declarado por el gerente general. Céspedes, de 34 años, no jugó en 2019 por lesión y está en el último año de un contrato de US$110 millones por 4 temporadas. Retirándose este año, perderá la suma de US$6 millones…. Está en MLB desde el 2012 y ha disparado 165 jonrones…Si regresa el próximo año deberá ser vía la agencia libre y por menos dinero, desde luego… Los Mets hicieron un movimiento ayer consiguiendo al jardinero Billy Hamilton, con fines de fortalecer los jardines… Hamilton procede de los Gigantes de San Francisco… Antes del inicio de temporada el equipo tuvo una mirada para Melky Cabrera, pero no lo contrataron..Y recientemente hicieron lo mismo con Juan Lagares, y no se sabe en qué quedaron….El zurdo Clayton Kershaw, estelar de los Dodgers, tuvo su primera presentación del año ante Arizona. Los Dodgers ganaron 3 por 0 (tienen 7-3), Kershaw lanzó 6.1 innings de 3 hits y 6 ponches, hubo jonrones de Cody Bellinger de dos carreras, su primero, y el segundo para Mookie Betts… Arizona está en mal comienzo con 3-7….El fin de semana, se retiró de la campaña Lorenzo Cain, jardinero de los Cerveceros de Milwaukee..Incluyendo el partido de anoche, Aaron Judge había pegado jonrones en 5 juegos corridos para los Yanquis, lo cual no sucedía desde 2007 cuando lo hizo Alex Rodríguez..… El equipo tenia marca de 6-1 antes del partido de la fecha contra Boston… El sábado, los Medias Blancas tuvieron cuatro cubanos en sus cuatro primeros turnos: Luis Robert, Yoan Moncada, Yasmani Grandal y José Abreu…¿Ha sucedido eso alguna vez con dominicanos?... El jonrón de bases llenas de Albert Pujols es su número 15 de por vida, y entre los dominicanos está detrás de Alex Rodríguez (25) y Manny Ramírez, 21… Pujols, con 658, está a dos jonrones de Willie Mays , quien ocupa el 5to. lugar entre los jonroneros de siempre…. Lo del Coronavirus sigue amenazando la temporada, y todavía el ambiente no se despeja.. Ahora entró “San Luis a la burbuja” del beisbol…. Gary Sánchez malísimo, 1 hit en sus primeros 19 turnos con 11 ponches..¿Qué la pasa?-..

DE LA HISTORIA: Hay 3 bateadores en la historia de MLB con más de 2 mil carreras empujadas: Hank Aaron 2297, Alex Rodríguez 2086 y Pujols 2080… Este señor,Alex, está metido en todos los números grandes números de la historia..pero, ya usted sabe lo otro… Pujols deberá pasarle pronto y colocarse de segundo de todos los tiempos.

DE INTERES: El movimiento olímpico dominicano recibe con buenos ojos la designación de Francisco Camacho como Ministro de Deportes. Es un producto interno , auténtico, que fue atleta de primera línea en tae kwon do, conquistó medallas internacionales y luego como presidente de ese deporte ha tenido logros fuera de serie. Un montón de medallas regionales y dos olímpicas en Gaby Mercedes y Luis Pie.. Es decir que Camacho se conoce las entrañas del Monstruo, y si se maneja bien podrá hacer un gran servicio…Es el segundo Ministro de Deportes ex atleta de categoría superior, y también el segundo que es nombrado siendo presidente activo de una Federación . El primero fue Felipe Payano en 2004, quien era presidente de Esgrima…Le deseo lo mejor a Camacho, quien es una persona dedicada y amante del deporte..¿Y el Covid 19, como anda en Dominicana?.El mismo desorden de las últimas semanas.. Los números siguen altos porque la gente no asimila la gravedad del asunto.. ¿Qué hacer? Imagino que las autoridades que ingresan el 16 de agosto vendrán con planes duros y eficaces. Eso es muy necesario porque de lo contrario esto “pica y se extiende”…