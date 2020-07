Adiós al terreno: la agresividad fue la marca de fábrica de Reyes

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

José Reyes, uno de los principales peloteros do­minicanos de todos los tiempos, ha dicho adiós al juego tras 16 campañas.

Bateador consistente, que en el 2011 le mereció conquistar el cetro de ba­teo de la Liga Nacional con .337 (537-181), paracor­to electrizante y corredor agresivo que durante su carrera le mereció obtener en tres ocasiones el lidera­to de robadas, 2005. 2006 y 2007, además fué líder en triples en cuatro cam­pañas; 2005, 2006, 2008 y 2011. Encabeza a los Mets de por vida en robadas y triples.

Reyes fue durante su ca­rrera el prototipo de juga­dor alegre y quien mantu­vo brillante consistencia en su juego, que incluso lo condujo a ser un todos estrellas durante cuatro años.

El nativo de Santiago, quien no actúa en el béis­bol desde el 2018, anun­ció su retiro formal me­diante su cuenta de twitter a los 37 años de edad. El había sido ascendido a las Mayores en el 2003 con­tando con 19 años. “De ma­nera oficial anuncio mi re­tiro del béisbol, desde que crecía en República Domi­nicana nunca me imaginé que pudiera firmar para el profesionalismo y no solo lo hice, sino que permanecí 16 campañas, eso de por si es un logro en mi carrera”, externó a través de sus re­des sociales.

Un bateador de por vida de .283 (7,552-2,138), Re­yes escaló las Grandes Li­gas de la mano de los Mets de Nueva York, el conjunto que lo firmó y con el que re­gistró los mejores años de su carrera. También accionó con los Marlins de Miami, Azulejos de Toronto, Roc­kies de Colorado.

“Este éxito que alcancé en el béisbol no se produjo solo, debo agradecer a mis padres por brindarme la vi­da y educarme de la forma que lo hicieron, el soporte y amor que me brindaron desde pequeño”, agregó a través de su cuenta de Ins­tagram.

Jugador agresivo y con pasión

Siempre jugó con agresi­vidad y pasión, según sus palabras los fanáticos con­tribuyeron en esa gran energía que le impregnaba al juego y de la que siem­pre se sentirá agradecido. Sus 517 robadas lo colo­can en el tercer puesto en­tre los hispanos, solo detrás de Bert Campaneris, 649 y César Cedeño, 550, además en el puesto 33 en la lista de todos los tiempos.

De por vida, agregó 387 dobles, 131 triples y 145 jonrones, anotó 1,180 y re­molcó 719.

Clásico Mundial de Béisbol.

Siempre representó a Do­minicana en los diferen­tes Clásicos de Béisbol, uno de los pocos miembros que han actuado en las cuatro versiones.

Fue uno de los grandes héroes en la conquista de la corona por parte de Do­minicana en el 2013, he­cho logrado de manera in­victa.

Incluso, ya Reyes ha ex­presado que retornaría al plantel quisqueyano en condición de instructor.

Desde hace un buen tiempo ha incursionado en la música, principalmente el regaetton, hecho que re­presenta una de sus gran­des pasiones y de la que po­see ya varias producciones.

Béisbol Dominicano

En la pelota dominicana jugó por cuatro campañas con los Gigantes del Cibao desde el 2000 al 2005. Du­rante ese tiempo promedió .276 (319-88) con 15 do­bles, ocho triples, seis jon­rones, anotó 44 y produjo 33.

Incluso en su última cam­paña se despidió bateando .302 (126-38).

Recientemente expresó en una entrevista que no ju­gó más en la pelota domi­nicana por los constantes achaques de sus piernas.

Misceláneos de José Reyes

6 campañas de 600 TB.

El paracorto registró seis estaciones en que agotó 600 ó más turnos.

Líder de hits en 2008.

Un total de 204 impara­bles produjo el domini­cano en esa campaña.

Sus méritos.

Tuvo cuatro participa­ciones en el Juego de Estrellas; ganó un ba­te de plata, un premio de jugador del mes en el 2007.