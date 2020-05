Confinamiento ha sido muy grato para Niverka

FREDDY TAPIA

Santo Domingo, RD

Permanecer por más de dos meses con la familia no ha sido un sacrificio pa­ra la estelar acomodadora Niverka Marte en la ines­peraba pausa provocada por el Covid-19.

Anhelaba cosas que ya no son parte de su coti­dianidad, como compartir largo y tendido con sus pa­dres y hermanos, cuidar el jardín, así como jugar con sus cuatro perros.

El aislamiento le ha per­mitido dedicarle más tiem­po a la carrera Relaciones Internacionales, que es­tudia one-line en la UBIS, University of Businees In­ternational Studies, de Gé­nova, Suiza.

“Ahora puedo enfocar­me cien por ciento en eso porque es que cuando es­toy jugando no hay for­ma. Uno le da prioridad al descanso, al entrenamien­to, al juego, entonces lo que me queda mental pa­ra pensar es bien poquito, es bien agotador”, declara.

Niverka tiene aproba­da 34 de las 42 materias del pensum y todo luce in­dicar que lo completará a principios del 2021.

“Todo depende, obvia­mente, si no paro, si paso todas mis materias, quiera Dios que así sea”, subraya.

La cuarentena también le ha permitido prestarle un poco de atención para afinar el oído al francés, el italino y al alemán, prin­cipalmente, los tres idio­mas que menos utiliza de los seis que domina flui­damente “La políglota del voleibol”.

A cada uno le dedica diariamente unos diez mi­nutos con aplicaciones que tiene en el celular.

“Los idiomas, por más fáciles que parezcan si tú no los practicas , entonces como que se duermen un poquito. Hay que mante­nerse en eso”, sostiene.

El inglés lo habla y escu­cha constantemente por­que recibe la docencia en ese idioma, que es el universal del deporte y a través del cual se comunica en los cinco me­ses que dura la temporada de voleibol en Turquía.

“El portugués no creo que se me olvide. Es uno de los idiomas que mejor pue­do hablar porque es bien parecido al español y me lo aprendí muy bien. Igual escucho siempre a mis en­trenadores hablando entre ellos cuando estamos en­trenando y mi oído se man­tiene activo”, explica en un perfecto español.

Gratificante experiencia

“Como va ser un dolor de cabeza estar con mi familia. Obviamente, uno no está acostumbrado a pasar tan­to tiempo, pero al contrario, en vez de estar molesta, sa­turada, me he sentido muy cómoda”, resalta “Nive”.

“En lo que a mi concierne me ha beneficiado. He apro­vechado bastante mi des­canso he tenido más tiempo para estar en mi casa, lo cual sinceramente necesitaba”, expresa la encargada de ar­mar el ataque de la selección nacional de voleibol .

Desde hace tiempo ve­nía sintiendo la fatiga por el apretado calendario de competencias y entrena­mientos que tienen “Las Reinas del Caribe”.

En su caso, como en el de la mayoría de las integran­tes del equipo, es más exi­gido su tiempo en cancha porque una vez se quita el uniforme nacional tiene que vestir la chaqueta del equipo que le contrate co­mo refuerzo.

En enero pasado, por ejemplo, la selección ob­tuvo el boleto clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio en el Torneo Preo­límpico, que tuvo lugar del 10 al 12 de enero pasado en el Palacio de los Depor­tes Profesor Virgilio Travie­so Soto.

Niverka y la rematado­ra Gaila González no tuvie­ron el tiempo para celebrar el primer lugar obtenido en una justa que demandó mu­cho esfuerzo físico, pero so­bre todo mental, debido a que el día siguiente viaja­ron a Turquía para reportar­se al Kale Sport Club.

REFERENTE

Profesionales.

Niverka es parte de una ejemplar fami­lia de profesionales. Su padre Ramón Mar­te imparte Matemática y Física en la Universi­dad UFHEC y, además, dirige el Colegio Juan XXIII, mientras que su madre Mariluz Frica es Licenciada en Admi­nistración de Empresas (Consultora).

Hermano mayor

Víctor Marte Frica es Li­cenciado en Publicidad con maestría en Publi­cidad y Marketing en la Escuela de Negocio Más­ter y doble titulación otorgada por la Univer­sidad Rey Juan Carlos, de España.

Hermano menor

Ramón Marte Frica, en tanto, es Licenciado en Negocios Internaciona­les.