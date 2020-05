Entes hípicos aguardan por la reapertura del hipódromo

Santo Domingo

Las autoridades hípicas del país aguardan con cautela pero esperanzados de que la pista del Hipódromo V Centenario volverá a ser escenario de competencias en el mes de junio, tal y como lo dispuso en Puerto Rico la gobernadora Wanda Vázquez Garced con la salvedad de que no habrá público en las gradas.

Entre la Comisión Hípica Nacional, la administración del hipódromo y la Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carrera hay consenso de que se vuelva a correr aunque a puertas cerradas.

La medida ha sido tomada ya en las principales instalaciones de emocionante deporte en los Estados Unidos, entra las que figuran Santa Anita, Gulfstream Park, Belmont Park, Will Roger Down, Tampa Bay Down y Schurchill Downs.

En los próximos días la acción también volverá al hipódromo Camarero, de la Isla del Encanto, y todo luce indicar que lo mismo ocurrirá también en el Golden Gate Fields, de San Francisco, California.

Este jueves la hípica se convirtió en el primer evento deportivo profesional en retomar actividades en Chile.

“Estamos tratando de que las autoridades competentes nos permitan abrir el hipódromo en la fase dos del proceso de desescalamiento de las medidas de prevención tomadas por el Gobierno para detener el avance del coronavirus”, dijo Manfred Codik, presidente de la Comisión Hípica de República Dominicana.

La fase dos está prevista iniciar el 3 del próximo mes de junio. Tras dos meses de ser cancelada por las restricciones ordenadas por el gobierno para evitar contagios del coronavirus, en Chile se reanudaron las carreras, con un programa de 15 carreras.

El Sporting Club de Viña del Mar, balneario ubicado a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, fue el primero en reanudar las carreras de caballos, pero con estrictas medidas de seguridad, sin permitir el ingreso del público al hipódromo y las apuestas sólo por internet, debido a que todos los locales físicos de apuestas permanecen cerrados.

“Eso es precisamente lo que haríamos en República Dominicana, cuando nos autoricen abrir el hipódromo V Centenario”, añadió Manfred Codik.

Agregó que en el V Centenario, los diferentes entes han estado trabajando de forma coordinada, como son la Comisión Hípica, la admistración del hipódromo, la Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carreras, entre otros.

“Durante la pandemia del Covid 19 hemos estado ayudando con la comida gratis a los mozos de cuadra y también contribuyendo con un subsidio para los insumos de alimentos a los caballos, siempre observando las medidas sanitarias correspondientes y al día de hoy en el hipódromo no se ha detectado ningún caso de coronavirus”, sostuvo.

Expuso que los más de 400 carreras de caballos que hay en el V Centenario se han mantenido entrenando para estar listos cuando llegue el momento de reiniciar las carreras.