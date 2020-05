Karl Malone y Bryon Russell no hablaron

Zac Wassink YardBarker

Múltiples ex compañe­ros de equipo de la le­yenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan, y varios de sus rivales en la cancha hablaron con el director Jason Hehir sobre His Airness y los equipos de los Bulls de la década de 1990 para las docuseries de ESPN “The Last Dance”.

Un par de hombres a los que Jordan les negó los campeonatos no estaban in­teresados en participar.

El lunes, Andrew Perloff de “The Dan Patrick Show” tuiteó a los ex jugadores de Utah Jazz , Karl Malone y Bryon Russell, que dieron sus cuentas para el docu­mental:

Russell estuvo en el lado equivocado de los gana­dores del juego de Jordan durante las Finales de la NBA de 1997 y 1998 . An­tes de que MJ agotara su tiro memorable en los úl­timos segundos del Juego 6 de las Finales de 1998, escogió el bolsillo de Ma­lone para una de las pérdi­das de balón más costosas jamás cometidas por The Mailman.