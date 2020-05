Número 20, Rafael Robles

Héctor J. Cruz

Otro nativo de San Pedro de Macorís, Rafael Robles, fue un destacado short stop de final de los años 60 y 70. Nació el 20 de octubre de 1947, pero tanto su carrera como su vida fueron relativamente cortas. Murió el 13 de agosto de 1998 en Nueva York a los 50 años por causas no publicadas.

Robles nunca jugó para el equipo de su pueblo, Estrellas Orientales, dividiendo su tiempo en Lidom entre Escogido y Licey.

Fue firmado originalmente por los Gigantes de San Francisco en 1967 y captado en el draft de expansión de 1968 por los Padres de San Diego. De hecho en el primer partido de los Padres, 8 de abril de 1969, fue su primer bate delante de Roberto Peña, quien jugó la segunda. Ellos fueron la primera combinación de short-segunda en MLB entre dominicanos. Robles fue el dominicano 20 en MLB y tenía 21 años. El primer manager de San Diego fue el cubano Preston Gómez.

Ese año las Grandes Ligas añadieron 4 franquicias: en la Americana Pilotos de Seattle y Reales de Kansas City y en la Nacional San Diego y Expos de Montreal. Fueron creadas cuatro divisiones, dos por cada liga.

Con San Diego, Robles estuvo parte de tres temporadas y su mayor cantidad de turnos fue 1970 con 89. En total tuvo 133 turnos, 25 hits, promedio de .188, ningún jonrón, 3 empujadas y 4 robos. El 20 de junio de 1972 fue cambiado a los Cardenales de San Luis, pero nunca subió al equipo mayor.

Su mayor actividad ocurrió en las menores. Jugó 7 años entre clase A, doble A y triple A con las cuatro organizaciones (San Luis en 1972 y Pittsburgh en 1973) . Su total de turnos acumulados fue de 2,526, 661 hits para promedio de .262, disparó 12 jonrones y 208 empujadas.

En la liga dominicana los Leones del Escogido consiguieron su contrato luego de ser firmado por los Gigantes. Con el equipo rojo jugó en 4 oportunidades, entre 1967 y 1973, y también con el Licey. En 1970, estando con los rojos, fue cambiado a los azules por el también short stop Mario Guerrero.

Su total de turnos en Lidom fue 851 con 222 hits, promedio en .261, apenas 2 jonrones y 79 empujadas. Sus aportes fueron más en fildeo que en bateo.

DE INTERES. Entonces, el Escogido se decidió por un manager experimentado, el super conocido Dave Jauss. Sorpresiva escogencia, porque el foco de la fanaticada estaba en Fernando Tatis o en repetir al boricua Luis Matos, que finalizó el torneo pasado.. Ha estado dirigiendo en Lidom 5 veces, incluso fue campeón con Licey en 1998-99 en una final precisamente ante el Escogido. En esa ocasión los azules ganaron 33 juegos en la regular , ocupando la tercera posición, detrás de Escogido y Aguilas. Ese año no jugaron Estrellas ni Toros debido a los destrozos ocasionados por el huracán Georges en sus estadios.,.. Jauss luego fue manager de las Estrellas y ganó el título manager del año en 2012-13..El año pasado fue coach de los Piratas de Pittsburgh, pero ahora no se le identifica relación con ninguna organización….Dice José Gómez que al Escogido no le gusta cancelar managers, pero lo hicieron el año pasado.,. Su última corona en la liga fue 2015-16 con el manager Luis Rojas…Lamentable el fallecimiento del hijo mayor de George Bell, ocurrido ayer en La Romana. Su nombre era Christopher Aneudy Bell , de 40 años de edad, hipertenso y diabético..Extraoficialmente habría sufrido un derrame cerebral..Mis condolencias para George, uno de los mejores peloteros dominicanos de siempre. Sería sepultado este lunes en San Pedro de Macoris.. Bell fue el primer MVP dominicano en 1987 jugando para Toronto….En el protocolo de MLB para una posible campaña este año, se indica que los peloteros no podrán escupir en el terreno..Tampoco podrán tomar ducha ni antes ni después de los juegos, tendrán que hacerlo en su casa…Todo eso es ahora, en el papel, luego veremos…Entonces, el señor Whitehouse echa para atrás, ahora dice que “ama” a Big Papi y le pide perdón y que no lo lleve a la corte…¿Recuerdan que les dije que todo eso es bulto?..Ni más menos, por ahí va el asunto…Ahora, el comentarista de baloncesto Carlos Morales, boricua, está dándole duro a Michael Jordan y dice que era un acosador., Morales se aprovecha del documental sobre Jordan pues son varios los jugadores ex compañeros en Chicago que dicen lo mismo..Pobre Jordan, aunque eso no le quitará el título del mejor de siempre..Era un “tirano”, un Trujillo” en Chicago… Art Howe , ex manager de Oakland, está interno por el corona virus… El también fue manager campeón con los Toros del Este en 1994-95… Supuestamente van a cancelar el clásico mundial de beisbol 2021, y aparecen unos proponiendo a David Ortiz de gerente y Alex Rodríguez de manager..para el 2023..Chévere…