En Haití, el mundo del fútbol respalda al jefe de la federación acusado de violación

Las denuncias provienen de un informe de The Guardian, en el que las presuntas víctimas y sus familiares dijeron que Jean-Bart, de 73 años, las había violado o agredido sexualmente en los últimos cinco años.

"El presidente nos trata como a sus propios hijos. No creo que todo eso haya sucedido realmente. No lo creo", dijo una jugadora de 12 años, que vive en el centro desde diciembre.

"Esto es un insulto a la nación", dijo. El dirigente aseguró que planea presentar una queja en París contra el periodista francés que coescribió el artículo de The Guardian.

Tras la publicación del artículo de The Guardian, varias jugadoras organizaron una protesta en el campo de entrenamiento.

A medida que el movimiento #MeeToo, contra la agresión y el acoso sexual gana terreno a lo largo del mundo, en Haití todavía está en pañales. Aún es común que se culpe a las víctimas y la libertad de denunciar a un agresor no se fomenta.

"Nunca me pasó nada"

Colgar una sábana entra las camas en las habitaciones es la única forma de tener un mínimo de privacidad, y no es necesariamente una garantía de seguridad personal.

"Compartimos habitaciones. Estamos juntos todo el tiempo y somos amigos, pero podrías tener un problema en tu vida del que yo no sé nada", dijo Melissa Shelsie Dacius, de 20 años.

"No puedo decir que no le haya pasado nada a la gente que vive aquí conmigo", señaló, antes de aseverar: "Nunca me ha pasado nada".