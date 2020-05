“Banana” Rosario entra a etapa final de sus entrenamientos

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

“El único que puede ga­narme mis coronas en es­tos momentos soy yo mis­mo, Jaison ‘Banana’ vence a Jaison ‘Banana’, única­mente”.

Este dilema se trata, se­gún el propio campeón mundial de las 154 libras versión Federación y Or­ganización Internacional, y Asociación Mundial de Boxeo (FIB, IBO AMB), que en un cien por ciento de condiciones no tiene ri­vales en estos momentos.

“Una de las cosas que odio es presumir, me gus­ta hablar más con los pu­ños que dar pronósticos o hablar de mis rivales. Vine a Santo Domingo porque en Miami todo estaba ce­rrado, ya están abriendo, entonces vuelvo hacia allá porque solo un descuido me destruye y quiero ser un campeón respetable”, consideró el peleador de 24 años, quien vuelve a los Estados Unidos con miras a efectuar su primera de­fensa de sus coronas.

Dentro del drama que ha vivido el mundo con la pandemia del Coronavi­rus, el boxeo aún no ha po­dido reanudar su marchi­tado calendario, pero el capitaleño afirma que no se dejará sorprender.

“El vino a Santo Domin­go porque no estaba hacien­do nada y temía enfermarse estando lejos de su familia; aquí no pudo hacer tanto, pero avanzó con el maes­tro Vicente de la Cruz (Fin Fuan), quien lo dejó la pre­paración en buen camino.

“Ahora cuando llegue el maestro Yiyo en Miami, le completa el entrenamiento que le falta y la promotora que suba en la otra esquina a quien quiera”, advierte su manejador César –Mangüi­ta- Mercedes.

Rosario se ha convertido en una de las figuras jóve­nes del boxeo más comen­tadas luego de su sorpren­dente nocaut sobre el norteamericano Julian Wi­lliams en cinco episodios, el 18 de enero en Filadelfia. “Un campeón no está pa­ra estar preguntando quién viene, deben de ser ellos, los retadores, quienes pre­gunten si no hay otro ca­mino porque saben que es a coger golpes que vienen”, vaticina Banana.

El joven peleador aprove­chó para agradecer las ges­tiones del candidato presi­dencial del PLD, Gonzalo Castillo, quien lo trasladó al país cuando estaba varado en Miami; así como al Co­misionado Franklin Núñez, quien se hizo eco de la si­tuación. Igualmente agra­deció a Johnny Jones por las presentes gestiones que le llevará a partir de hoy, vía Puerto Rico, otra vez hacia la Florida.

¿Quién viene ahora?

Luego de su contundente desenlace a inicios de año, Banana subió su hoja de servicios a 20 victorias, 14 por KO, 1 derrota y 1 empa­te.

Williams, el destronado campeón, reiniciaba su se­gundo mandato en la di­visión y aunque tenía un contrato que obligaba al dominicano a darle una re­vancha directa si fuese el vencedor; pero quedó tan lastimado que prefirió abor­tar esa posibilidad y tomar otro camino.

“La verdad es que lo que me importa es que no me sorprendan estando a mi­tad de entrenamientos, pe­ro si Williams se aparece de nuevo porque cambie de opinión, entonces le doy otra paliza y dejamos el pro­blema resuelto”, asegura el vigesimoprimer campeón dominicano.

Una fecha histórica

El pionero.

La historia de los cam­peones mundiales inició el 29 de junio de 1968 cuando Carlos –Teo- Cruz le arrebató el cetro ligero al experimentado campeón puertorrique­ño Carlos Ortiz.