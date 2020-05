Scola no ve razón para no jugar en Tokio 2021

EFE

Buenos Aires

Luis Scola, capitán de la selección argentina de balon­cesto, despejó las dudas sobre su presencia en los Juegos Olímpicos de To­kio del año próximo, aun­que enfatizó que le parece “muy difícil” que vuelva la competencia a corto plazo y enfatizó la dificultad para la realización de la cita olímpi­ca en la capital japonesa.

“Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría ha­cerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”, expresó el referente de 40 años en diálogo en el Pod­cat “Hola! Qué tal, Cómo estás?”, conducido por su compañero Nicolás Lapro­víttola, base del Real Ma­drid y compañero en la se­lección albiceleste, junto con el periodista Germán Beder. Scola, actual juga­dor del Olimpia de Milán, se mostró escéptico sobre la cita olímpica y le puso pun­tos suspensivos.