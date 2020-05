Roberto Peña, México y Lidom (2 de 2)

Héctor J. Cruz

Era costumbre de la época que muchos peloteros dominicanos que pasaban por Grandes Ligas jugaran luego en México. El atractivo era más económico porque como ganaban poco dinero en MLB durante el verano, no les caía mal prolongar sus carreras y ganar buenos pesos en la pelota mexicana. Roberto Peña no fue la excepción y allí se trasladó a partir de 1972 jugando para los Alijadores de Tampico y luego con los Leones de Yucatán.

En su primer año bateó para .345 en más de 500 turnos, con 183 hits, una actuación sobresaliente pues para ese entonces había una enorme diferencia en la calidad de pitcheo entre México y Grandes Ligas. Al año siguiente empezó de nuevo con Tampico, pero luego fue cambiado a Yucatán y con ellos jugó inclusive en 1974. Este último año consumió 527 turnos, promedio en .273 . No regresó más. En la liga dominicana jugó para las Águilas Cibaeñas entre 1959-71 y en los finales tuvo una breve estadía con las Estrellas Orientales en 1971-72 luego de ser cambiado a ese club. Sin embargo, retornó a las Águilas para el campeonato 1972-73, agotó solo 20 turnos, lo convirtieron en coach y allí perduró los siguientes años.

Este último torneo su manager fue Chilote Llenas, quien también era jugador. En su país, Roberto tuvo promedio general de .270 en 1824 turnos, con 492 hits, 13 jonrones, 176 impulsadas y OBP de .328. Formó combinación de doble play con Julián Javier, tal vez la mejor pareja de short y segunda en la historia del béisbol dominicano por un período de diez años. Fueron parte de equipos aguiluchos campeones en tres ocasiones, 1964-65, 1966-67 y 1971-72. En cuanto a salarios de Grandes ligas, lo mejor que pudo conseguir fue US$22 mil por la temporada 1971 con Milwaukee. Alcanzó varios lideratos locales. En 1963 fue líder en turnos con 231, en apariciones al plato con 246, , en juegos con 58. En 1967-68 fue líder en juegos con 63, lo que indica que era un jugador que siempre estaba ahí. Peña nació el 17 de abril de 1937 en Santo Domingo. Falleció el 23 de julio de 1982 en Santiago aparentemente de cirrosis hepática. Dicen los registros del béisbol que tenía 45 años, pero algunas fuentes dicen que esa fecha no está bien.

DE INTERES: Felix Fermin habló mucho y bueno ayer en La Semana Deportiva. Cuando le pregunté quién es y fue su mejor amigo aguilucho de siempre no tuvo dudas en citar el nombre de Tony Peña.. Fermin es un tipo auténtico, porque otro hubiera dicho que todos, citando los nombres de los principales ídolos del equipo… Por cierto, mal momento para Luis Polonia por el repentino fallecimiento de uno de sus hijos, Rodney, de 27 años de edad. Rodney estaba en Boston y sufrió un infarto.. Mis condolencias para Luis y su familia….Ayer se celebró el día de las Madres en Estados Unidos, y el portal de MLB lanzó como diez artículos..También estuvieron enviando mensajes de felicitación muchos peloteros activos y retirados. Aqui se celebra el domingo 31….Algunos sectores comerciales del país han sugerido que, debido a la pandemia, lo muevan para el último domingo de julio, día de los Padres, de tal manera que se celebren ambos el mismo día, aunque otorguen dos regalos..En esta crisis, lo de menos es lo material, deben primar el cariño y el amor..Son muchas las familias que han perdido padres y madres por el covid-19….El cubano Yordan Alvarez y esposa estuvieron entregando cajas de pizzas a 100 estaciones de bomberos y policías de Houston este fin de semana.. “Estoy muy agradecido por esta ciudad y le muestro mis afectos”. Yordan, cubano, fue novato del año de la Liga Nacional 2019 con promedio de .313, 27 jonrones, 78 empujadas.-Esmil Rogers, pitcher dominicano que lanza en la liga de Taiwan, fue bajado a las ligas menores de allí.Tuvo mala actuación en sus dos primeras presentaciones..Dice una nota de MLB que en los últimos días hicieron pruebas de covid19 a todos sus empleados, un total de 5754, y que solo 60 dieron positivo para un 0.7%.... Dijo Big Papi, David Ortiz, que el señor que apodan Cristian Casablanca va para la corte a demostrar todo cuanto dijo hace unos días de su persona.. David lo hizo en un video, pues esa es la nueva herramienta de los pleitos de estos tiempos..Así que tenemos nueva novelita en el aire.. Big Papi vs. El Brujo de los números.. Claro, eso no se va a dar porque no conviene a las partes...

LA CRISIS. : El presente y el futuro más cercano, tal vez lo que resta de este año, impone el uso de mascarilla.. Hay la posibilidad de que aquellos deportes que reinicien más temprano, exijan a sus empleados, y tal vez al público, el uso de este protector..¿Será posible ver unas gradas mitad llenas, todos con mascarillas? Bueno, si eso llega hasta octubre o noviembre próximo en Dominicana, veremos a los fanáticos de los estadios locales en igual situación. Los comerciantes pueden ir haciendo diseños con los logos de sus equipos: Toros, Estrellas, Licey,Escogido, Gigantes y Aguilas…Sería bien bonito, pero lamentable, y no creo que lleguemos a tal situación…El Presidente Danilo Medina se activó ayer finalmente, luego de dos meses sin Visita Sorpresa Dominical . Lo hizo cuando visitó la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector La Zurza, junto al director de la CAASD, Alejandro Montás…Todos con mascarillas…. La suma general en el país pasó de 10 mil infectados y casi 400 fallecimientos… El Ministerio de Salud Pública debe estudiar de urgencia la conducta y situación de los negocios de super tiendas por departamentos, aquellos que venden comida, ropa, electrodomésticos, muebles, cuadros, libros, etc.. El ingreso del público allí no tiene orden ni discriminación..Tuve dos experiencias viernes y sábado y eso parecía un desastre.. Demasiado gente adentro, todos pegados, focos de infección..¿Qué hacer? 1ro. Que solo vendan comida, que bloqueen con cintas amarillas a los demás departamentos, y que entren por pequeñas cantidades. Eso no es tan difícil.. Hoy están inaugurando ese modelo en España, para darle un respiro a la economía, incluyendo restaurantes.. También en la mayoría de Estados de USA... En Vietnam llevan 24 días seguidos sin un caso del Corona…¿Alguien quiere mudarse para allá?