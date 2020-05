Scout acertó con Manny y Alex, falló con Albert Pujols

Alexis Brudnicki

MLB.com

Mientras esperamos que la temporada comience y para que los escuchas vuelvan a viajar en nombre de sus respectivas organizaciones, MLB Pipeline pondrá su enfoque sobre estos evaluadores muy trabajadores que normalmente operan tras bastidores. Platicaremos con varios scouts sobre sus mejores selecciones del draft, sus evaluaciones desacertadas y sus mejores historias.

“Tuve suerte y estuve en el lugar indicado en el momento correcto”, explicó Paul Mirocke humildemente sobre su carrera de 30 años. “Russ Bove me consiguió la entrevista con el Buró de Scouts de MLB para grabar los videos -- ellos fueron los primeros en hacerlo -- y eso resultó en otras cosas. Sólo sabía que quería estar involucrado en el béisbol de alguna manera”.

Después de 26 años en el departamento de escuchas, el ex lanzador trabajó por una temporada con los Cerveceros antes de ir a la organización de los Tigres, donde se encuentra en el tercer año en el departamento de evaluación de profesionales.

El que más llamó la atención

“Como amateur probablemente fue Alex Rodríguez”, recordó Mirocke. “Tenía un increíble y diferente dote físico. Son pocas las veces que ves esa clase de muchachos en el terreno. [El dominicano] Manny Ramírez fue otro que tuve la oportunidad de ver jugar con los Servicios Juveniles en el Bronx. Esos muchachos simplemente estaban en otra categoría. Nunca dejaron de impresionarte”.

La mejor historia

Fue hace tres décadas, pero Mirocke recuerda la primera vez que vio a Ramírez entrar al terreno.

Viajó a Nueva York por un fin de semana, esperando una doble jornada entre los Servicios Juveniles de Mel Zitter -- una versión de un club de torneos nacionales antes de que esa clase de circuitos existieran -- y un equipo semiprofesional integrado completamente por jugadores mayores.

“Cuando llegué, el terreno no estaba en las mejores condiciones, así que pasaron la primera media hora quitándole vidrios y botellas”, dijo Mirocke. “Tenía 17 años y enfrentándose a profesionales dados de baja -- los lanzadores no se atrevían a retarlo. Era el más joven en el terreno y no vio pitcheo alguno en la zona de strike.

“Recuerdo que en uno de sus turnos, tenía la cuenta 3-0 y le dio swing a una bola a la altura de su cabeza para seguir en la caja de bateo. Luego envió un lanzamiento hacia el jardín central. Si podías apostar por un muchacho, era él”.

Aunque Mirocke piensa que con frecuencia su oficio se trata de tomar decisiones educadas al azar, cuando piensa sobre algo bien seguro, siempre vuelve a hablar de Ramírez.

“Era completamente diferente, sin duda alguna”, señaló Mirocke. “Es el único que en 30 años vi a una muy joven edad y dije ‘Él será un gran bateador’. Se han visto muchachos que pueden hacer varias cosas y cumplen algunos requisitos, pero él los cumplía todos”.

El mayor desacierto

“No pensé que [el dominicano] Albert Pujols fuera a ser tan bueno como ha resultado y probablemente eso siempre quede conmigo. Pero debo elogiarlo por seguir mejorando. Sin embargo, no pronostiqué que terminaría en el puesto que tendrá en la historia. Fue un poco difícil reconocer esa falla, pero él sería el indicado si eso ocurriera”.