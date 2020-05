J.D: Arruinaron carrera de Cora

AP

NUEVA YORK

Hace unas cuántas sema­nas, los Medias Rojas de Boston recibieron el cas­tigo de MLB por haber hecho trampa durante su temporada de campeo­nato en 2018, y aunque no fue muy fuerte y real­mente se podría decir que se salieron con la su­ya, de alguna u otra ma­nera su título se vio em­pañado por el escándalo.

Y para eso, el toletero estrella del equipo, J.D. Martínez, no está muy contento con todo el em­brollo que se armó alre­dedor del caso e incluso, menciona que si los hu­biesen llevado a juicio, ésto hubiera sido un chis­te de caso, según comen­tó a The Boston Globe:

Si hubieran llegado hasta la corte con todo ésto, lo hubieran deses­timado de inmediato. El juez se estuviera partien­

do de la risa. Me molestó mucho, simplemente no estuvo bien, arruinaron la carrera de Alex Cora por nada.

Si bien el castigo fue bastante laxo, con la sus­pensión de un directivo y la suspensión por un año de Alex Cora por sólo sus acciones con los Astros.

Martínez dijo que Co­ra fue practicamente saca­do del pasatiempo por un tiempo que sería largo.