Pedro Martínez: “Esta cuarentena no me ha hecho mal”

Bajo la sombra de un árbol en su hogar y acostado en un ‘cheilon’ el miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, fue entrevistado en una transmisión en vivo por Yancen Pujols, a quien aseguró que necesitaba el parón ocasionado por la pandemia del COVID-19.

“Esta cuarentena no me ha hecho mal. Para mí esto es un descanso que yo necesitaba, que mi cuerpo pedía hace mucho tiempo. Estar así como estoy, debajo de la mata de mango, con mi gente, pasándola tranquilo”, indicó el exastro de Grandes Ligas.

Igualmente, Pedro afirmó que la cuarentena le ha brindado mucho tiempo familiar, en especial con su hijo Pedro Martínez Jr., admitiendo que no recuerda la última vez que estuvo con su familia por más de 10 días consecutivos.

De su hijo Martínez aseguró que estaba perfilado a tener un gran año en las filiales de los Tigres de Detroit, equipo que firmó al joven antesalista hace dos años, y que actualmente lo está entrenando para mantenerlo en forma.

Explicó que Pedro Jr. Había lucido bien en el entrenamiento primaveral, pero desafortunadamente pararon las actividades de béisbol a causa del coronavirus.

Asimismo, el lanzador derecho resaltó el sacrificio que tanto él como su familia ha hecho a través de su carrera, señalando el calendario de trabajo abrumador al que se enfrenta cuando está en los Estados Unidos.

Ejemplo a seguir

Pedro nunca ha sido tímido al hablar sobre sus inicios en la pelota, y este está inexorablemente ligado al de su hermano Ramón, a quien se refiere como su estándar a lograr como pícher.

“Ramón era mejor atleta que yo. A Ramón lo que le pasó fue el mal uso que le dieron el los Dodgers, y el tanto uso le acortó la carrera. Pero en realidad Ramón era un súper atleta, y era la inspiración mía. Lo veía lanzar y yo sentía ‘wow, yo quiero ser como mi hermano’”, manifestó.

La ética de trabajo es otro aspecto que Martínez afirmó le debe a su hermano mayor, a quien describió como un trabajador incansable en la parte de la preparación física y mental.

Rebeldía

El tres veces ganador del premio Cy Young admitió ser “rebelde a su modo”, pero aseveró que dicha rebeldía proviene de su impulso competitivo de ser el mejor en lo que hace, y que desde pequeño siempre ha intentado demostrar a quienes dudan de sus habilidades que están equivocados.

Martínez narró que, durante su estadía en la academia de los Dodgers, hubo un incidente en el que se vieron envuelto varios prospectos por lo que uno de los scouts principales de la organización, Rafael Ávila, los enfrentó de manera airada.

Durante la confrontación el Ávila exclamó que ninguno de los presentes significaba nada para la franquicia, y finalizó preguntando de manera retórica que deseaba que uno de los prospectos le dijera que llegaría a Grandes Ligas.

Del grupo, dentro del cual estaba futuros jugadores de las Mayores como Raúl Mondesí y Pedro Julio Astacio, el único que se atrevió a hablar fue Pedro, quien dijo “yo voy a hacer Grandes Ligas”.

“Ávila me dio un boche y me sentó. Me dijo ‘cállate la boca, que siempre estás de adelantado, siéntate y cállate la boca, que no pedí tú opinión’”, recordó.

Ahora Pedro cuenta que el orgullo de ese legendario scout es el reporte que este mandó a los Dodgers, el cual lo describía como “chiquito, flaco, no impresiona a nadie con el físico, pero tiene el corazón de un león”. El resto es historia.