Rafael Nadal tiene la sensación de que se está perdiendo un año de la vida

AFP

Madrid

El tenista número dos del mundo, Rafael Nadal, ve "prácticamente perdida" la temporada 2020, con la sensación de estar "perdiendo un año de nuestras vidas" por la epidemia de coronavirus, en sendas entrevistas publicadas este martes por los diarios ABC y El País.

"A mí, si me das un papel en el que ponga que en enero de 2021 empezará una temporada normal y corriente, yo te lo firmo a ciegas", afirmó el español a ABC.

"Hay muchos intereses personales y económicos, el deporte mueve mucho, pero nos va a costar volver a la normalidad", aseguró Nadal.

"El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea", insistió en declaraciones a El País.

"Espero jugar cuanto antes, pero yo, haciendo un ejercicio lógico, veo lo siguiente: nosotros estamos viajando cada semana de un lugar a otro, estamos en contacto con hoteles, aeropuertos, en lugares distintos...", recordó en ABC.

Nadal aprovechó que el gobierno español ha permitido a los deportistas profesionales volver a entrenarse desde el lunes para pisar de nuevo una pista de tenis en casa de un amigo, aunque ve difícil volver competir en esta temporada.

"Mi sensación, y con tristeza lo digo, no te voy a engañar, es que estamos perdiendo un año de nuestra vida. Y con 33-34 años tiene mucho más valor que los 20, pues ahí tienes mucho más por delante por mucho que sea igualmente un año", dijo el tenista a ABC.

Ante la pregunta de si podría verse obligado a elegir entre el Abierto de Estados Unidos o Roland Garros, que han quedado muy cercanos tras la reprogramación del torneo francés, Nadal no lo ve claro.

"Con franqueza, creo que eso no va a suceder. Del US Open a Roland Garros con una semana entre medio... Es que no creo que podamos jugar", dijo Nadal, ganador de 12 Roland Garros.

El torneo francés tiene previsto disputarse del 20 de septiembre al 4 de octubre, tras ser aplazado por la epidemia de coronavirus, apenas una semana después del US Open, que se disputaría del 31 de agosto al 13 de septiembre.