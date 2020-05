ESPN trasmitirá en vivo la Liga Coreana de Béisbol

Espn.com

Nueva York

ESPN televisará los juegos de béisbol la liga profesional de Corea del Sur (KBO, por sus siglas en inglés) durante la próxima temporada 2020, comenzando con el Día Inaugural de la liga el martes.

ESPN se convertirá en el hogar exclusivo en inglés de la liga como parte de un acuerdo con Eclat Media Group, anunciado el lunes, y televisará seis juegos de temporada regular por semana.

"Estamos encantados de convertirnos en el hogar exclusivo en inglés de la Liga KBO y de mostrar su acción convincente y su alto nivel de competencia", dijo Burke Magnus, vicepresidente ejecutivo de programación de ESPN. "Tenemos una larga historia de documentar el juego de béisbol y estamos entusiasmados de ofrecer estos eventos en vivo a los fanáticos del deporte".

El juego de apertura de temporada entre los NC Dinos y los Samsung Lions se transmitirá por ESPN a la 1 a.m. ET el martes.

La mayoría de los otros juegos se transmitirán por ESPN2 a las 5:30 a.m. ET de martes a viernes, a las 4 a.m. ET los sábados y a la 1 a.m. ET los domingos.

"La KBO League es una de las mejores ligas de béisbol con jugadores de clase mundial y muchas iniciativas interesantes", dijo el comisionado de KBO, Un-Chan Chung.

"Durante este momento sin precedentes y difícil, espero que la Liga KBO pueda brindar consuelo a las comunidades y proporcionar pautas al mundo de los deportes. Me complace que la Liga KBO se pueda presentar a nivel mundial y espero que esta sea una oportunidad para el desarrollo de nuestra liga y el deporte ".