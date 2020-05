Luis Sojo se define como un dirigente de garras y de crear buen ambiente en el camerino

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Como un dirigente con garras, quien hasta que no le realicen el último out no se da por vencido, se definió este lunes Luis Sojo durante su presentación oficial como el dirigente de los Tigres del Licey para el torneo de béisbol Invernal 2020-2021.

Sojo, quien cuando acuda por primera vez al terreno será el primer estratega venezolano en la historia del Licey, expresó que a sus 55 años comandar a este conjunto representará el reto más grande presentado en su carrera como estratega en el béisbol del Caribe.

“Reconozco que la presión siempre estará presente, más en un equipo de tanta tradición e historia como el Licey, pero vamos a estar ahí presentes con las garras para competir a como de lugar en busca de salir por la puerta más grande en el campeonato de béisbol”, sostuvo el Petare, ciudad de Venezuela, tras participar junto al pleno de la directiva del Club Atlético Licey en una conferencia de prensa virtual mediante la plataforma Zoom.

“La fanaticada del Licey debe esperar de mí a un dirigente agresivo, quien trata de mantener una buena atmósfera en el clubhouse y quien se mantiene en constante comunicación con su cuerpo de instructores y los jugadores”, expresó el recién designado dirigente azul.

A seguidas agrego, “Me gusta un equipo con la capacidad de correr constantemente las bases, pero el juego te va llevando hacia las diferentes situaciones y coloco todas las cartas sobre la mesa”, señaló el estratega, tres veces dirigente del equipo de Venezuela que participó en el Clásico Mundial de Béisbol y una experiencia bien extensa comandando en las ligas del Caribe.

Aunque será su primera experiencia como capataz en el béisbol dominicano, señaló que conoce bien la Liga, de lo competitiva que es y la pasión que tienen los dominicanos sobre su béisbol. “Solo basta con haber observado esa gran pléyade de estrellas que ha proporcionado este país a las Grandes Ligas”, sostuvo.

Aclaró que es un directivo del equipo de béisbol, Astronautas de Chiriqui en Panamá, pero su calidad es minoritario y esto no será una distracción para comandar al Licey en el país. “Si por casualidad nos encontramos en la Serie del Caribe, iremos con todos los hierros para derrotarlos ”, dijo el también ganador de cinco Series Mundiales.

Otro aspecto en que se mostró consciente es que cuando un equipo te contrata como manager es para ganar campeonatos, si esto no sale bien, es el primero en reconocer que el puesto estaría en peligro. “Desde ya estoy entusiasmado con ser parte de una nueva historia positiva en esta gran familia”, señaló, hablando sobre la búsqueda de una corona 23.

Habla Pichardo

De su lado, Domingo Pichardo, el presidente del Licey señaló que Sojo representó para el equipo la mejor opción del grupo que entrevistamos. “Nos encanta la gran energía que trae al equipo y estamos seguro que las inyectará a los jugadores.

Junior: Gran hombre de béisbol

Así definió , Junior Noboa, el gerente general del equipo azul, a quien consideró un hombre que conoce a la perfección lo que es manejar un clubhouse. “En el depositamos nuestra plena confianza en que nos conducirá hacia la conquista de un nuevo campeonato”, enfatizó.