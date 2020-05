Carolina Cruz de Martínez

Aunque muchos de nosotros empleamos frases para referirnos a circunstancias muy particulares, la mayoría no sabemos el origen de donde parten. Quizás hemos escuchado nuestros abuelos, tíos, padrinos utilizarlas y las repetimos dentro del mismo contexto que ellos una vez empleaban.

Según un escrito de Jose Soto Jiménez publicado en este mismo diario, “la frase entre Luca y Juan Mejía viene de El Seíbo, y estos son dos lugares separados por un arroyo con esos nombres. En sentido figurado el dicho antiguo alude a estar “entre bien y mal”, no comprometerse ni consigo mismo ni con nadie; es estar ‘natagueando.’ El dominicano que por cultura nunca afirma que está bien, suele decir que está entre Luca y Juan Mejía para decir que se encuentra regular, ahí, ahí, entre dos, o de a poquito. Es una forma de estar amarrado en lo pelao, cogiendo lucha.”

En estas circunstancias muchos podemos estar entre Luca y Juan Mejía, sin saber que dirección tomar. Los atletas en general se encuentran en un compás de espera en una situación que no tiene precedentes ni en el sistema deportivo ni a nivel mundial. Las olimpiadas de Tokio han sido pospuestas, las temporadas de MLB y NBA están en la brecha, las ligas, clubes, academias locales han cesado sus actividades y todo entrenador a nivel multi-disciplinario ha quedado en un limbo.

Esta temporada de entre Luca y Juan Mejía es una realidad y todos estamos en esto tratando de mantenernos. Pero dentro de todo el espectro de estar regular o amarrados en lo pelado, habrá lecciones que nos llevaremos que nos habrán transformado. Este Luca y Juan Mejía nos ha enseñado que no somos tan fuerte como pensábamos, que no importa la destreza deportiva, la fama o popularidad al final todos somos seres humanos normal. Que a diferencia de los fans, la familia siempre está; que Dios Padre es el único que no pasa a la lista de lesionados, no puede ser cambiado, y mucho menos botado. En este Luca y Juan Mejía no tenemos más alternativa que reconocer que cesamos de correr, porque nos quitaron el control del tiempo.

Así que en este Luca y Juan Mejía veamos la vida bajo la siguiente filosofía: “Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” Mateo 6:34 RVR1960