Cancelan Mundial de Pequeñas Ligas 2020

David Adler / MLB.com

Boston

La Serie Mundial de la Liga Pequeña 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus.

Es la primera vez en la historia de la organización de las Pequeñas Ligas que la Serie Mundial ha sido cancelada. Los torneos clasificatorios regionales que conducen al LLWS también fueron cancelados.

También lo fue el MLB Little League Classic 2020, que habría tenido lugar entre los Medias Rojas y los Orioles el 23 de agosto en Williamsport. La Little League World Series regresará en 2021. La Major League Baseball y la MLB Players Association también se han comprometido a regresar a Williamsport para el próximo MLB Little League Classic en agosto de 2021. “Esta es una decisión desgarradora para todos en Little League International, pero más aún para aquellos millones de Little Leaguers que han soñado algún día jugar en uno de nuestros siete eventos de la Serie Mundial”, dijo el presidente de la Liga Pequeña, Stephen D. Keener, en un comunicado.