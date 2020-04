Thiem ve complicado volver a la normalidad

EFE

Viena

El tenista austríaco Dominic Thiem, número tres del mundo, confía en que pronto se pueda volver a competir, aunque ve más complicado que regrese la normalidad al circuito ATP porque depende de la posibilidad de viajar, algo difícil por las restricciones para limitar la pandemia del coronavirus.

"Viajar es el mayor desafío para los jugadores y el circuito, en general, y mientras haya restricciones a viajar, no habrá torneos", señala el tenista austríaco en declaraciones a Efe en Viena, donde retomó su entrenamiento la semana pasada, y en la que insistió en su posición de no apoyar un fondo para tenistas situados en los puestos más bajos en la clasificación mundial.

"Por supuesto que existe la esperanza de que el circuito se reanude lo antes posible. Sin embargo, si somos realistas, una gira de torneos tal y como la conocemos no se dará este año. Pero esperamos poder vivir muchos torneos en ese tiempo", agrega el tenista en unas declaraciones enviadas por correo electrónico.

Aunque podría pensarse que el tenis, como deporte individual, tendría menos inconvenientes que otras disciplinas para retomar la actividad, el formato de torneos internacionales dificulta una pronta vuelta a las pistas porque los jugadores deben viajar de forma continua para competir.

ABIERTO A VACUNARSE

En el caso de que se consiga una vacuna contra la COVID-19, Thiem se mostró abierto a vacunarse, aunque anteponiendo la salud a cualquier otra consideración.

"Cuando llegue el momento, lo pensaré detenidamente. Lo más importante es, en cualquier caso, la salud", indicó.

La primera raqueta del mundo, el serbio Novak Djokovic, rechazó recientemente vacunarse si, como se rumorea en el mundo del tenis, se hace obligatorio que los jugadores deban dar ese paso para que se reanuden las competiciones.

LA F1 COMO BUENA SEÑAL

Como una señal muy positiva considera que se pueda volver a celebrar, aunque sea sin espectadores, el inicio de la temporada de Fórmula Uno en el circuito austríaco de Spielberg.

"La esperanza es que con esto se aceleren las cosas y que otros eventos deportivos, como torneos de tenis, también puedan ser posibles", subrayó.

DEFIENDE SU RECHAZO AL FONDO DE AYUDAS

Thiem, por otra parte, defendió su posición de no apoyar un fondo para tenistas situados en los puestos más bajos del ránking y dijo que no se trataba de ser solidario o no, sino sobre decidir por sí mismo a quién ayuda.

"No se trata de solidaridad, porque, por supuesto, también emplearía mi dinero para ayudar a jugadores que están peor clasificados, pero no establecería un límite: también hay tenistas fuera del Top 500 que son dignos de apoyo", asegura Thiem.

"El dinero debe ir a las personas adecuadas. Al mismo tiempo, también hay algunas instituciones y personas que necesitan más ayuda que los profesionales del tenis. Y me gustaría tomar esta decisión por mí mismo", concluye el astro austríaco, quien en su carrera ha ganado, tan solo en premios, más de 23 millones de dólares.

En unas declaraciones anteriores, que despertaron esta semana la crítica de varios tenistas, Thiem aseguró que no apoyaba tal fondo porque "ningún tenista, ni siquiera los que están abajo del todo (en el ránking), lucha por sobrevivir, ninguno se morirá de hambre"