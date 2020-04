Jesús Alou, Diferente..(2 de 3)

Héctor J. Cruz





Jesús fue un buen bateador en cualquier liga o equipo, aunque no alcanzó el nivel de “estrella”. En 15 años de Grandes Ligas su promedio general de bateo fue de .280, que fue bueno para él pues su ofensiva era muy distinta. ¿Por qué? Porque él iba al plato a conectar, no a esperar, y así lo dice el hecho de que en MLB recibió 138 bases por bolas solamente, con 267 ponches en más de 4300 turnos. Disparó 1,216 hits, pegó 32 jonrones y 377 empujadas. Tuvo un solo año de .300 puntos (1970, 306 para Houston), su mayor cantidad de jonrones fue 9 (1965), en empujadas tuvo 52 ese mismo año, y su OBP general fue .345.

En postemporada, estuvo dos veces con los Atléticos de Oakland. En la serie mundial 1973 agotó 19 turnos, solo 3 hits, y su equipo venció a los Mets. En 1974 vs. los Dodgers también fueron campeones, pero Jesús solo agotó un turno, fallando. En el período 1964-67 fue jugador regular con San Francisco, y lo mismo con Houston entre 1968-1970..A partir de ahí fue jugador suplente.

LAS MENORES: Estuvo en las ligas menores desde 1959 a 1963 jugando todas las categorías, incluyendo tres campañas en triple A. En total agotó 2,269 turnos, pegó 766 hits, promedio general de .338, con 43 jonrones, 299 empujadas..Sumando MLB y liga menor disparó 1982 hits. ..En 1959, a nivel de clase A, tuvo una mala experiencia como lanzador actuando en 5 entradas, le dieron 8 hits, dio 12 bases por bolas y le anotaron 11 carreras. Parece que los pitchers se habían agotado por completo.

PROEZAS: El dato dice que el 10 de julio de 1964 Jesús tuvo un juego de 6 hits, 5 sencillos y un jonrón, para Gigantes frente a los Cachorros de Chicago. Esa hazaña ha sido realizada por varias decenas de peloteros, y también están Sammy Sosa (2 de julio de 1993 para los Cubs. Vs. Colorado), y Carlos Peña (27 de mayo 2004, para Detroit vs. Kansas City).. Hay otras categorías de hombres que han bateado de 6-6 en juegos de extra innings: Jean Segura para Milwaukee el 28-5-2013, Alfonso Soriano para Texas vs.Detroit el 8-5-2008, y Rafael Devers, para Boston vs.Cleveland, el 13-8-2019. Todavía nos queda mirar a Jesús en la pelota nuestra.

UN POCO MAS: Entonces, la directiva del Licey quiere que Junior Noboa defina ahora su manager para la próxima temporada y el hombre se apresura. Cita a dos “finalistas”, el boricua Ramón Vazquez (con 2 Z, por favor), y al venezolano Luis Sojo.. Vazquez, el más joven, tiene 43 años de edad, jugó infielder de MLB por 9 años entre 2001-2009 para Seattle y otros clubes. Tuvo promedio de .254 con 496 hits.. Ha sido manager de Santurce en Puerto Rico, y los dos últimos años fue uno de los coaches del cesanteado manager de Boston Alex Cora. Se supone que todavía sigue allí para lo que suceda en 2020.. Sojo, de 55 años, es un super veterano, con mil batallas. Fue parte de los Yanquis cuando ganaron 4 series mundiales a finales de los 90, y también cuando perdieron de Arizona en 2001.. Ganó cuatro títulos con los Cardenales de Lara y luego fue su manager..Es un tipo muy activo en la pelota de la zona… Noboa hará el anuncio de su elección “en cuestión de horas”, posiblemente en una conferencia virtual… Dice el colega Dagoberto Galán que en Miami hay un hipódromo, Gulfstream Park,, que viene haciendo carreras sin fanáticos y recibe las apuestas virtuales.., Eso se llama “ser prácticos” , para no perder el negocio. Dizque el ex pelotero Bonny Castillo se ganó unos buenos dólares ahí…. Dice ESPN que estos son los cinco mejores short stop dominicanos de la actualidad. Jorge Polanco , Jean Segura, Amed Rolsario, Starlin Castro y Fernando Tatis Jr…¿No deberían revisar eso, por lo de Tatis?....En la lucha contra el coronavirus, el dirigente político Angel Lockward anuncia que ya salió del proceso y está curado…. El boletín de ayer de salud Pública añade 123 nuevos casos en el país, y 4 fallecidos…También está bajando en Nueva York, aunque en Europa no es lo mismo…Sobre Jesús Alou, el lector Ricardo Gonzálvez García escribe : “ Le preguntaron a Johnny Bench, cual era el bateador más dificil para pedir lanzamiento, y sin dudar dijo, un dominicano que usa el bate mas grande y pesado que he visto, cuando inicia el lanzamiento esta dándole vueltas a la cabeza, sin importar la zona, saca el bate y le pega fuerte, no hay lanzamientos para este señor, su nombre Jesús Alou”.