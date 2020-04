Num.13..Jesús Alou, el tercero (1 de 3

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz / Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Jesús María Rojas Alou fue el tercero de la famosa trilogía Rojas Alou de Haina. Sería el último en ser firmado por los Gigantes de Nueva York, el 25 de agosto de 1958. Recibió el mejor bono de los tres (4 mil dólares), y era el más alto , no necesariamente el más atlético, honor que correspondía a Felipe. Jesús se metió en la historia de las Grandes Ligas de varias formas, por ejemplo: a los 5 días de su debut (que fue el 10 de septiembre de 1963), apareció junto a Felipe y Mateo como la primera trilogía de hermanos en jugar los tres jardines de MLB al mismo tiempo. Ese acontecimiento sucedió el 15 de septiembre en Forbes Field, hogar de los Piratas de Pittsburgh, anfitriones de los Gigantes de San Francisco.( Jesús fue el dominicano número 13 en MLB.)

Vale aclarar que los tres no iniciaron desde el principio. Solo Felipe había iniciado el juego, y Jesús y Mateo habían entrado en el noveno como emergentes, el primero por José Pagán, el segundo por Bob Garibaldi. Y como los Gigantes estaban adelante tuvieron que jugar el noveno inning.

Jesús, hoy con 78 años de edad, tuvo una buena carrera. En liga mayor jugó para los Gigantes, Houston (2 veces), Oakland y los Mets de Nueva York. Jugó brevemente en México, con el equipo Cafeteros de Córdoba, y en Lidom disfrutó muchísimo jugando con Escogido y con Licey. En Lidom está metido en el top ten de distintos renglones ofensivos en forma relevante.

MLB.-. Jesús llegó a los Gigantes en 1963 luego de pasar 6 años en las menores, donde desarrolló una ofensiva brillante. En 1968 fue comprado por los Expos de Montreal como pick numero 13, en el draft de expansión, pero no llegó a jugar con ese club pues lo enviaron a Houston Colts”45 el 22 de enero de 1969 en un cambio múltiple. Con Houston estuvo 5 años, de ahí pasaría a los Atléticos de Oakland el 31 de julio de 1973 y con Oakland participó en dos series mundiales, ambas anillos de campeones. En 1975 era agente libre y los Mets lo firmaron, pero solo estuvo con ellos esa temporada. Pasó a la liga mexicana, con Cafeteros de Cordoba, pero en diciembre de 1977 fue llamado nuevamente por Houston y allí estaría los dos años siguientes.

DE INTERES: El hombre noticia de estos días se llama Cesar Ruiz, de padre dominicano (f), escogido en el draft de la NFL (virtual) celebrado el pasado fin de semana. Los Saints de New Jersey lo seleccionaron como pick 24 de primera ronda, y eso no sucedía para un dominicano desde Luis Castillo en 2005.. Es un muchacho de 20 años, de la universidad de Michigan, mide 6.3 pies, pesa 315 libras y juega defensa.. El padre de este muchacho era dominicano, y falleció cuando él tenia 8 años de edad..Estaba cambiando un neumático cuando otro vehículo lo embistió…,., Ayer hablé con mi enllave Angel Ovalles, gerente de las Aguilas, quien ha estado muy presente en estos días en las redes, la radio y la tv.. Ovalles ha anunciado que Luis Polonia no retorna como coach de bateo, que estará como asesor de la gerencia, pero “vestido de civil”...Tampoco vuelve Dernier Orozco, venezolano, quien fue coach de pitcheo … Orozco es parte de la organización de San Luis, la misma de Ovalles.. Las Aguilas tienen manager nombrado,Felix Fermin, y el próximo mes de junio celebrarán asamblea eleccionaria de una nueva directiva. … La NBA dice que dará permiso para que en algunas ciudades abran las canchas para que sus jugadores empiecen a entrenar… Se refiere a ciudades que no tengan grandes problemas con el coronavirus.-..Ayer apareció otro peregrino en la capital, que viajaría con una cruz blanca desde el sector Naco, en la capital, hasta el congreso. El exige que el congreso apruebe que los fondos de las AFP se devueltos a todos los ciudadanos… La Policía lo cargó con todo y cruz, lo llevaron en una camioneta, para que llegara más rápido…O para evitar que atrajera alguna multitud, como sucedió con el otro en Puerto Plata…Las entrevistas realizadas a Chilote Llenas en La Semana Deportiva pueden ser vistas en el canal de youtube del espacio… Anoche compartí con el colega Satoski Terrero en su Instagramlive, y me divertí bastante..Gracias por la distinción.. El nombre de su cuenta es satoski24, y a ahí pueden verla.. A continuación comparto algunos twits de la fecha:

GUELO TUENI:; “El Peregrino es una personalidad en este país?...Que vergüenza, me rindo”!

PAPPY PEREZ, SOBRE CARLOS GOMEZ: “ontesta la pregunta sobre si volverá con las Águilas, dejando un mensaje abierto, sin un SI y sin un NO, cuestión de adrenalina definiría el último paso”.

LILIAN MEJIA, COMUNICADORA: “Me preguntan por qué no estoy hablando de mi candidatura, pero es que me siento mal haciendo campaña en medio de una pandemia. Repartí kits y tenía stickers de campaña para ellos, con recomendaciones para prevenir el Covid, pero NO se los puse. Me parecía burdo “.

ANTONIO PUESAN: “Los Lakers han devuelto aproximadamente $4.6 millones que recibieron de un programa del gobierno federal. El programa estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la carga económica causada por la pandemia de #Coronavirus. ¡Bien hecho!”

RUBEN SOSA: of de los Toros: “Felicidades a los diseñadores gráficos en su día. Con especialidad a los de mis queridos equipos @tigresqroficial y

@TorosdelEste sus trabajos son ejemplares y digno de mucho respeto... felicidades!!!