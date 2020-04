Manuel Mota en Lidom ( 4 de 4 )

Héctor J. Cruz

Cuando se realice un panel de expertos para determinar los diez jugadores de mejor rendimiento y mayor impacto en le pelota dominicana, Manuel Mota deberá quedar en ese grupo. Son muchos los nombres ilustres. Miguel Diloné, Luis Polonia, Felipe y Mateo Alou, Rafael Batista, Tony Peña, Miguel Tejada, Juan Marichal, Alonzo Perry . Mota pertenece allí de manera prominente. Veamos algunos detalles resumidos:

Originalmente, cuando fue firmado por Horacio Martínez en 1957, fue asignado al Escogido pues allí iban todos los jugadores de ese señor y de los Gigantes de Nueva York-San Francisco. En el Escogido duró 3 torneos, siendo cambiado al Licey el 7 de mayo de 1960. Pero, su gran historia la escribiría con los azules. En total Jugó 20 campeonatos, desde 1957 hasta 1980.

.-En su defensa, fue un estelar jardinero central, gran defensa, mucho alcance y brazo adecuado y certero. En la ofensiva, su promedio de bateo de .333 es el primero de la liga de por vida, es 5to., en hits con 800, segundo en triples con 41, es 4to. en anotadas con 343. Fue líder de bateo tres años corridos: 1960-61 con .344, 1963-64 con .379 y 1964-65 con .364… Fue líder de hits en dos ocasiones.

Como manager, fue campeón en cuatro ocasiones, y comparte el segundo lugar de la liga con Felipe Alou (Felix Fermin es líder con 5 títulos). Primero fue manager campeón en 1969-70 cuando también era jugador, y fue el 4to. dirigente de ese campeonato para Licey.. Repitió en la misma condición de manager-jugador en 1970-71 , empezó Fred Hatfield, pero lo cancelaron y Mota tomó las riendas de nuevo. Ya retirado, fue el dirigente campeón dos torneos seguidos, 1982-83 y siguiente.

En Series del Caribe, fue manager-jugador en 1971 en Puerto Rico. Bateó para .579 y fue líder de bateo , manager campeón y MVP, llevándose toda la gloria. Repitió como líder de bateo en 1973 en la serie celebrada en Venezuela, compartiendo con Jesús Alou, ambos con .500.

Sea como manager o jugador, Mota fue parte del equipo Licey campeón en 9 ocasiones en su país y otras 3 en Series del Caribe.

En Grandes Ligas, su nombre apareció en las boletas para Cooperstown en 1988 recibiendo 4.2 %, y al año siguiente recibió un 2.0%. Una gran historia, que naturalmente llena todo un libro.

DE LA HISTORIA: Ayer se cumplieron 21 años de la excepcional hazaña de Fernando Tatis (padre) al disparar 2 jonrones con bases llenas, en el mismo inning y ante el mismo lanzador, el coreano Chan Ho Park. La proeza sucedió en el tercer inning del juego ganado por San Luis a los Dodgers, en Dodger Stadium, ante 46 mil fanáticos. El dominicano impulsó esas 8 carreras solamente pues no tuvo más oportunidades el resto de juego… Esa temporada Tatis tuvo promedio de .298 con 34 jonrones y 107 empujadas, recibió 82 bases por bolas y tuvo, en consecuencia, un buen promedio OBP de .,404… Ese fue su mejor año en Grandes Ligas pues en ninguna otra campaña alcanzó la cifra de 20 jonrones.. De por vida, su promedio fue de .265, 113 jonrones, 448 empujadas en 11 años… Su hijo, Tatis Jr, es short de los Padres de San Diego, y debutó en 2019 con promedio de .317, 22 cuadrangulares y 53 remolcadas..¿Y como fue el primer año del padre? Eso fue con Texas en 1997: en 222 turnos disparó 57 hits, .256, 8 jonrones, 29 empujadas..El hijo lo superó por mucho.

DE INTERES: En el tema de discusión de un nuevo pacto colectivo entre la Federación Dominicana de Peloteros profesionales y la Liga Dominicana los puntos básicos son: 1) aumento del aporte económico que hace Lidom al fondo social de la Federación (no es un fondo de pensión), y que ahora mismo está en 200 mil dólares. Ellos quieren subirlo a 300 mil..2do. Mejoria de las condiciones de juego, empezando por el club de visitantes en todos los estadios..y 3ro. La declaración de la agencia libre en la liga… Como hay la perspectiva de que no habrá ligas menores este año en USA,. Almonte permanecería aquí todo el tiempo, y eso facilitaría las cosas…Erick es manager en clase A de San Luis…Un boricua, Luis Matos, podría regresar con el Escogido, pero considero que eso no será asi. Creo que se irán con Fernando Tatis, quien está en la agencia libre, y no sé por qué no lo deciden y anuncian… Ya Tatis fue nombrado manager del fracasado torneo preolímpico de beisbol que sería celebrado en Arizona en marzo pasado..¿Saben quién lo nombró? José Gómez, el señor que es Gerente General del Escogido…¿Coincidencia?.. En las Estrellas podría volver el venezolano José Alguacil, pero eso no está decidido todavía.. Todos están esperando que pase la crisis…No han podido terminarse los torneos de baloncesto del Distrito y de Santiago, entre otros eventos. La Liga Dominicana de Fútbol iniciaría el 18 de abril, pero eso quedó en el limbo… En Nueva York el miércoles hubo un poco más de 400 muertes, pero ellos dicen que la curva está bajando…Increíble tragedia... Dice Pappy Pérez, colega de Santiago, que Tony Peña fue parte de 8 equipos campeones de las Aguilas, 6 como jugador, 2 como manager… Por cierto, este domingo en La Semana Deportiva tendremos la segunda y última parte del conversatorio con Chilote Llenas, una historia tremenda en el beisbol latino. Chilote, de 77 años de edad, sigue igualito y parece será el próximo presidente de las Aguilas en junio próximo.. También estará con nosotros el colega vegano Tenchy Rodríguez, desde Nueva York.. ..Hoy, 24 de abril, es el Día de los Municipios y hay cambio de autoridades en todos los ayuntamientos del país.. Carolina, la hija de Hipólito, entra por David Collado en el Distrito y Manuel Jiménez, el cantante, por Alfredo Martínez -El Cañero ---en Santo Domingo Este..,En Santiago, Abelito Martínez se reelige sin dificultad….Hoy también se conmemora el 55 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, cuando los dominicanos buenos tomaron las armas y le dijeron a los gringos “go home yanqui”… y se fueron….Debido a la crisis , la celebración será tímida.