Recordando el inquebrantable récord de Fernando Tatis

Santo Domingo, RD

El viernes 23 de abril de 1999 el dominicano Fernando Tatis dejó su marca en las Grandes Ligas con uno de los récords más inverosímiles de la historia de la MLB, conectando dos jonrones con las bases llenas, en la misma entrada, y frente al mismo lanzador.

Y es que la particularidad de esta proeza es lo que la distingue de otras parecidas.

Incluyendo a Tatis, apenas 13 jugadores han conectado dos ‘Grand Slam’ en un juego, siendo Josh Willingham el último en lograrlo, el 27 de julio de 2009 cuando militaba con los Nacionales de Washington. Pero ninguno lo hizo frente al mismo lanzador, mucho menos en el mismo inning.

La víctima del dominicano fue Chan Ho Park, de Corea del Sur, quien también pasó a la historia en ese partido. El surcoreano se convirtió en segundo pítcher en la historia de la Gran Carpa en recibir dos cuadrangulares con la “casa llena” en un mismo capítulo, acompañando a Bill Phillips, quien obtuvo este “logro” en 1890.

Las 8 carreras impulsadas de por Tatis, quien militaba con los Cardenales de San Luis en ese entonces, también se convirtieron en la mayor cantidad de corredores traídos al plato en una sola entrada.

"No puedo creer que haya sucedido. Nunca he sido un bateador de jonrones, solo trato de hacer contacto con la pelota. No soy como Mark McGwire", indicó Tatis a reporteros tras finalizar el juego.

Park finalizó su actuación lanzando dos entradas y dos tercios, permitiendo 11 carreras en 48 picheos. Por su parte Tatis tuvo su mejor temporada en 1999, con un promedio de .298, 34 jonrones, 107 impulsadas.