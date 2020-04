Emil Santos: Es tiempo de reflexión, e integrarnos

Santo Domingo, RD

Como un tiempo de reflexión e integración, así está tomando este período de confinamiento por la pandemia de coronavirus el atleta Emil Santos, del seleccionado superior de Tenis de Mesa.

Al ser entrevistado en la red social del Comité Olímpico Dominicano (COD) “Colimdo Instagram Live”, el veterano tenismesista manifestó que espera que todo pase y poder retornar a las actividades habituales.

“Lo estoy viendo como un tiempo de reflexión, de integración, de integrarnos y reinventarnos, sacar algo bueno de esta pandemia”, agregó el medallista de bronce en dobles masculinos de los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú en el 2019.

A pesar de que la pandemia del Coronavirus ha obligado a una variación en la programación diaria, Emil señala que se mantiene confinado en su hogar, junto a sus padres, y que ha tenido que integrarse a los quehaceres de la casa. “A mí me toca fregar, no me cuesta hacerlo”, aseguró.

El deportista, de 30 años, indicó que también está haciendo ejercicios físicos de reacción, a pesar de que no cuenta con el espacio para poner y quitar una mesa de pin pon.

“Hago ejercicios de circuito, de reacción, abdominales, pechadas para tratar de mantener el tono muscular y la carga física en alto, así como aeróbicos con falta de aire, es lo único que puedo hacer aquí en casa”, relató Santos.

Indicó que, como deporte, el tenis de mesa es muy complejo, porque requiere de un riguroso programa de entrenamiento para que los reflejos no se pierdan, aunque se mantiene la coordinación cerebral y muscular.

Emil explicó que sí se pierde algo en la condición motriz de las piernas, los brazos, y que si se deja de entrenar una semana, se caen las condiciones. “No sería en el reflejo, sino de que te sientas más lento con tus piernas, los brazos”, dijo.

Santos, quien para esta fecha estaría en un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló que, cuando se reinicie todo, no tendrá problema con el físico y que solo deberá trabajar en el aspecto técnico.

A finales de septiembre o principios de octubre, según dijo, tiene pautado su próximo compromiso, según la programación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Ha pensado en el retiro

En el conversatorio, Emil Santos confesó que ha pensado en el retiro. Esa decisión la había venido pensando cuando Luis Lin Ju y Juan Vila Jr. se retiraron en el 2014, lo que provocó que siendo la tercera raqueta del seleccionado superior tuviera asumir el proceso de reconstrucción como líder del equipo.

“Sí, ha pasado por mi mente, sobre todo en los últimos años, pero la medalla panamericana en Lima me motivó bastante, me ayudó a tomar la decisión por un año más, y así lo he tomado, cada año. La medalla en Lima fue un sentimiento”, confesó el profesional en Administración de Empresas.

Santos resaltó que todo lo que ha logrado en el tenis de mesa ha sido a base de trabajo y disciplina, y que al tomar la decisión de ir año tras año en el equipo superior es porque no le gusta hacer planes a largo plazo.

“Con talento no es suficiente. Si no se trabaja, aunque tengas el talento, tienes que trabajar. Lo que yo he logrado ha sido a base de mucho trabajo y disciplina, y al final la satisfacción lo dice todo”, aseguró Santos, quien ocupa el puesto de enlace con los atletas en la actual directiva de la federación de tenis de mesa que preside el doctor Daniel Landrón.

Auspicia ayuda para atletas y familiares

El veterano jugador de tenis de mesa reveló que, en coordinación con la Federación de Tenis de Mesa, irán en auxilio con la entrega de raciones alimenticias y otros enseres, a favor de atletas y familiares de escasos recursos.

Explicó que la pandemia del coronavirus se ha extendido y que en el tenis de mesas hay muchos familiares de los atletas que no cuentan con los recursos para sobrellevar el confinamiento.

“Es una forma de decir presente y solidarizarnos con esos compañeros que pasan por una situación difícil”, dijo Santos, quien jugó dos años Suecia e igual tiempo en Francia.