“Las manos que golpean también son solidarias”

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

Mientras todos sus amigos y compañeros de escuadra están preocupa­dos por reanudar sus en­trenamientos y recuperar los compromisos perdi­dos, él echó de lado los guantes y las zapatillas y se puso la máscarilla.

“Había algo para mi para este mes, pero real­mente todo está cerrado; pero yo tomé en serio es­to y creo que es hora de que esas manos que usa­mos para golpear a nues­tros rivales también sir­van para la solidaridad.

“No somos ricos ni he ganado dinero para dar, pero la situación que es­tamos viviendo es pa­ra mirar a nuestra gente más necesitada e ir con algo en la mano y com­partir con ellos. Llevo ya tres semanas buscando con amigos y de mi pro­pio recurso, alimentos pa­ra calmar el hambre de mucha gente de mi ba­rrio, en Villas Agrícolas, especialmente a los vie­jitos”, revela Félix –Man­gú- Valera, quien cree que ahora hay que olvidarse de todo y ayudar.

El Mangú fue contacta­do por reporteros de LISTIN DIARIO para conocer cómo habían variado sus planes deportivos y si estaba entre­nando.

“Lo que estén haciendo mis amigos, lo respeto, pero yo nací en este barrio y veo a gente que me vio encue­ro en estas calles, jugando bolas… ¡están callándose a pedazos, pasando ham­bre y nadie le pasa un pan. Es tiempo de extender las manos, hasta eso espague­ti que usted no va usar, to­do lo que sobra en su casa, sáquelo y déselo a alguien que esté pasando trabajo; si lo haces, te sentirás muy bien”, recomienda a sus co­legas boxeadores.

Dijo que por pequeña que sea la ayuda que se ofrezca no importa por­que en la situación que tiene el COVID-19 a los pobres nadie se lo imagi­na si no extiende la mano amiga.

El excampeón de las 175 libras AMB siempre ha te­nido un compromiso social con su barriada, donando útiles escolares y juguetes a los niños.

El Mangú Valera es una de las figuras más popula­res dentro del universo del boxeo de paga local, ha tra­bajado en película y en serie de TV, pero indica que esta vez no es asunto de publici­dad, sino de mostrar amor por el prójimo.

“Lo mejor que puede pa­sar para mí, es que esto no se publique porque no es­toy buscando publicidad, te lo digo porque no estoy en boxeo ahora, estoy en mi barrio y tú me llamas­te. Ahora lo que va es decir­le a la gente que salven su vida y le llevo lo que pue­da incluyendo mascarillas y guantes”, comentó de for­ma sencilla.

HISTÓRICO

Campeón

El 23 de agosto de 2015, Valera se convirtió en campeón semipesado de la Asociación Mun­dial de Boxeo, en Ru­sia, al imponerse al local Stanislav Kashtanov por decisión de los jueces en 12 asaltos. En mayo de 2016 fue destronado por la misma vía contra el retador Dmitry Bivol.