Francona recuerda cuando dirigió a Jordan en Doble A

Probablemente hay cientos de historias le­gendarias de Michael Jor­dan que nunca hemos es­cuchado. Pero ahora hay uno menos de esos cuen­tos desconocidos.

El manager de los in­dios, Terry Francona, quien era el manager de Jordan en Double-A Bir­mingham durante la temporada de Jordan en 1994 en el béisbol profe­sional, contó una histo­ria de Jordan en un video tuiteado por los indios el domingo. Se trataba de un juego de baloncesto en el exterior del apar­tamento de Francona en Birmingham, Alabama, después de un viaje en autobús de cuatro horas a casa.

Francona dijo que al­gunos entrenadores de su personal discutían so­bre quién era un mejor ju­gador de baloncesto antes de decidir que resolverían el asunto en la cancha de Francona. Se corrió la voz rápidamente porque, por supuesto, Jordan estaría ju­gando en el juego. Y luego, uno de los participantes del vecindario decidió desafiar a Jordan.

“Estoy realmente nervio­so por esto”, dijo Francona. “Tengo 33 años, soy geren­te de Doble A, y me gusta­ría seguir adelante y tal vez convertirme en gerente de Triple A en algún momen­to y no ser despedido ... Ha­bía un tipo que era un poco grande y fuerte y él se esta­ba poniendo físico con Mi­chael. Recuerdo estar un poco incómodo porque es­to no iba en una buena di­rección.

Finalmente, Michael tu­vo suficiente. Llegó a la par­ te superior de la llave y... se­ñaló al tipo y dijo: “Voy allí”. Y recuerdo haber pensa­do, “Uh-oh, esto no va a ser bueno”. Así que fui a hacer una elección ... y él me miró y dijo: “Sal de aquí”. ... Hizo un regate, voló... y hundió la pelota a través de la red de la canasta. Estaba para­do sobre el tipo al que de­rribó. Y dijo: “Nunca me ha­bles en mi casa”.

Francona, como comen­tario, mencionó que Jor­dan realmente se dislocó el dedo meñique con un pase duro durante el juego.

“Lo guardé en silencio donde se suponía que debía estar”, dijo Francona.

Bueno, todo está bien, eso termina bien. Jordan re­gresó al baloncesto en 1995 y continuó su legendaria carrera en el aro, y Franco­na llegó a administrar en las grandes ligas, ganan­do campeonatos de la Serie Mundial con los Medias Ro­jas en 2004 y ‘07 y convir­tiéndose en el manager de los Indios en 2013.