Mario Emilio Guerrero

megkrantz@hotmail.com

Tweeter: @megkrantz

Como destaqué en la columna del sábado pasado, la recién celebrada Serie del Caribe efectuada en San Juan, Puerto Rico, resultó un éxito. El público respaldó el evento con su asistencia y los responsables del montaje cumplieron adecuadamente con las exigencias organizativas. Sin embargo, la Serie del Caribe tiene importantes asuntos pendientes que resolver de cara al futuro, a los cuales debe dar respuesta para que el certamen regional pueda seguir desarrollándose sin tropiezos. En primer lugar, está el caso de Cuba, que no participó en la edición 2020 por problemas en la tramitación del visado para poder viajar a territorio estadounidense. Sin entrar en detalles sobre quien tuvo la culpa de que los cubanos no pudieran estar presentes en la cita de San Juan, está situación no puede volver a repetirse. La Confederación debe establecer los mecanismos para que cuando la Serie regrese a Puerto Rico, previsiblemente en 2024, la participación de Cuba esté asegurada. También está el espinoso tema de Nicaragua, que aún no logra participar en la justa caribeña, a pesar del tiempo que tienen propugnando para que se les tome en cuenta. Durante la pasada Serie se dio conocer una carta enviada por la Liga Profesional de Nicaragua, en que exige a la Confederación de Béisbol del Caribe una explicación, en lo que respecta a su situación como miembro de esta entidad. Los nicaragüenses se quejan de que ya la Confederación informó que Panamá y Colombia participarán nuevamente en la edición del próximo año en Mazatlán y como Cuba estará de regreso, eso les cierra nuevamente las puertas del evento. Dicen que esto sucede a pesar de la estabilidad de su campeonato y de cumplir con sus compromisos económicos como miembro pasivo desde 2004. Piden que se les hable claro y que si no hay interés de que Nicaragua compita en la Serie, se les devuelva el dinero que han pagado con intereses. Otro punto que se tiene que analizar es la viabilidad de celebrar tres partidos diarios, como sucedió ahora en Puerto Rico. Para el personal que labora en la Serie e incluso para la prensa, es agotador este sistema que obliga a mucha gente trabajar más de 12 horas corridas. Con 11 meses por delante, antes de la siguiente edición, la Confederación del Caribe debe sortear estos escollos.