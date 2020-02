Bartolo retorna al montículo tras firmar con los Acereros

Eric Chesterton

Bartolo Colón no ha lanzado en las Grandes Ligas desde 2018, pero últimamente ha estado muy ocupado. Pronto será un autor publicado, con sus memorias , Big Sexy: The Life and Times of Bartolo Colón, que llegarán a las tiendas en abril.

También se ha mantenido en forma. En el otoño, fue visto con uniforme completo golpeando a niños de 12 años en algún parque de la República Dominicana. La calidad de la competencia no era la misma que en un juego profesional de béisbol y el montículo no parecía tener una altura reglamentaria, pero los ponches son ponches. Y, no hay duda de que estaba haciendo el trabajo, incluso bajo el pretexto de algún objetivo pedagógico.

Esos últimos dos años han sido hasta hoy porque Colón llevará sus talentos a México para unirse a Acereros de Monclova para la temporada 2020.

Colón puede tener 46 años, pero está menos de cuatro años retirado de hacer un Juego de Estrellas y menos de dos años de llevar un juego perfecto a la octava entrada contra los Astros. Ha pasado una década desafiando los límites de la edad y parece estar listo para tratar de desafiarlo durante una década, o al menos un año, más.

Solo pregúntele a uno de esos niños de 12 años en los parques de la República Dominicana: el tipo todavía puede empujar. Puede que tenga que agregar un nuevo capítulo a sus memorias en poco tiempo.