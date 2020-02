Towns y Horford, fueras del Juego de Estrellas

Alex Rodríguez

Al Horford y Karl-Anthony Towns habían acostumbrado a los seguidores dominicanos de la NBA a su presencia en el Partido de las Estrellas.

Esta vez ninguno de los dos criollos figura en la lista de los 24 electos por el público, los jugadores y los coaches para estar en Chicago en la versión número 69 de la justa que esta vez tendrá una dedicatoria especial al perecido Kobe Bryant.

Lesiones, inconsistencia y mala actuación de sus equipos se han mezclado para provocar la ausencia de los jugadores que suman 7 presentaciones (5 de Horford y 2 de Towns).

Horford, en su primer año de un contrato de 4 temporadas y 109 millones de dólares con los Sixers de Filadelfia, no ha encontrado su lugar con el equipo e incluso en el último partido estuvo actuando como suplente.

Sus 12 puntos por juego son la menor cantidad desde su segundo año en la liga, mientras que el 44 por ciento de los lances que está anotando es su peor cifra de por vida.

Con Joel Embiid y Ben Simmons atacando el aro, el entrenador Brett Brown ha preferido que Horford aumente sus intentos de lances de tres, pero no están cayendo.

Se mantiene como uno de los mejores defensores y conocedores del juego en sentido general, pero el quinto lugar de Filadelfia cuando se esperaba que estuviera luchando por el primer lugar de la Conferencia del Este no ayuda. También ha sido molestado por lesiones en el Talón de Aquiles según reportes periodísticos.

En el caso de Towns -quien contrario a Horford se ha quejado públicamente por su exclusión-, parece haber pesado más la mala temporada de los Timberwolves de Minnesota que su actuación en las duelas.

Considerado como uno de los mejores centros de la liga, el hijo de una dominicana lleva las cifras topes de su carrera en puntos (26.5) y asistencias (4.4), aunque tiene la más baja en lances de campo (50.8%).

Su equipo tiene marca de 16-37, la segunda peor en la Conferencia del Oeste y solo por delante de los Warriors de Golden State (12-43).

Aunque todavía tiene lagunas en el costado defensivo de la cancha, la producción de Towns lo mantiene muy alto en el ranking de los mejores jugadores de la posición cinco. También ha sufrido lesiones que lo han obligado a perder 18 partidos.

"Es lamentable que el Juego de Estrellas de este año no tenga los 24 mejores jugadores de la NBA", dijo Towns al Minneapolis Star Tribune. "Estoy insensible a no ser respetado en esta liga", añadió el jugador que fue el primer pick del draft del 2015. "Me han faltado el respeto desde que entré.

No es nada nuevo cuando no vi mi nombre. Cuando eres una persona que ha sido tan irrespetada como yo, es algo que esperas sinceramente. Te sorprendes un poco cuando lo consigues ".