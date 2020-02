Cristiano salva a la Juve, con empate 1-1 ante Milan en Copa

AP

Milán

Cristiano Ronaldo convirtió un penalti cerca del final para salvar a la Juventus con un empate 1-1 ante un Milan que se quedó con 10 hombres el jueves, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Italia.

El penal transformado en gol por el astro portugués en los descuentos canceló la ventaja que había significado el tanto de Ante Rebic para el Milan a los 62 minutos.

Y la vuelta para el conjunto Rossonero luce complicada. No contará con su astro sueco Zlatan Ibrahimovic, por suspensión.

El defensa del Milan, Theo Hernández, fue expulsado a los 71 minutos por una segunda tarjeta amarilla.

Stefano Pioli, estratega de los Rossoneri, consideró que el penal postrero no debió sancionarse. “Justo antes del incidente del penal hubo una falta sobre Ibra que no se marcó”, lamentó Pioli. “La jugada no debió continuar si el árbitro hubiera intervenido entonces... Estoy contento con el desempeño, pero decepcionado con el resultado”.

Había gran entusiasmo en San Siro en el que sería el primer enfrentamiento entre Ibrahimovic y Cristiano desde el 2015 cuando el Paris Saint-Germain enfrentó al Real Madrid.

Cerca de 73.000 espectadores estuvieron presentes _una cifra récord para una semifinal de la Copa.

Cristiano tuvo pocas oportunidades de gol antes de su penal. Ibrahimovic se acercó en varias ocasiones, pero recibió una tarjeta en la primera mitad y se perderá el juego de vuelta previsto para el 4 de marzo, pues había recibido otra amarilla en la competencia _en los cuartos de final ante el Torino el mes pasado.

Estarán suspendidos también Hernández y el mediocampista español del Milan, Samuel Castillejo. “Careceremos de muchos jugadores en la vuelta. Necesitamos una tremenda actuación”, advirtió Pioli.

Ambos equipos llegaron al encuentro tras un decepcionante resultado en la Serie A. La Juventus perdió ante el Hellas Verona, con lo cual permitió que los alcanzara en la cima el Inter, que se recuperó de un 2-0 en contra para vencer al Milan en el Derby della Madonnina.

El Milan estuvo encendido desde el principio y tuvo dos oportunidades en los primeros dos minutos. Frank Kessié disparó ligeramente abierto poco después de que Ibrahimovic envió un cabezazo por encima del travesaño.

La Juve parecía lenta y tuvo que esperar hasta los 36 minutos para su primer disparo a portería. El guardameta del Milan Gianluigi Donnarumma no pudo contener el disparo del colombiano Juan Cuadrado pero Kessié alejó el peligro.

Ibrahimovic casi anota cerca de la hora de juego, pero el arquero de la Juventus Gianluigi Buffon envió el disparo del sueco fuera de la puerta.

El Milan abrió el marcador dos minutos después. Castillejo lanzó un centro que probablemente estaba dirigido a Ibrahimovic pero que le pasó por encima. Rebic lo metió pegado al poste izquierdo.

Los locales se quedaron en inferioridad numérica poco después, cuando Hernández recibió una segunda amarilla por una falta sobre el argentino Paulo Dybala.

Lo peor estaba por venir con un disparo de tijera de Ronaldo que golpeó a Calabria en el hombro desde cerca y el silbante l otorgó el penal después de que revisar el incidente con el videoarbitraje (VAR).

El Napoli enfrenta al Inter en la otra semifinal. Ganó el miércoles el juego de ida 1-0 en Milán y recibirá el juego de vuelta el 5 de marzo.