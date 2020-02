Jeniffer Hudson rendirá homenaje a Kobe Bryant en Juego de estrellas

ESPN.com

Jennifer Hudson asistirá al Juego de las Estrellas para rendir homenaje a Kobe Bryant con su voz.

La NBA ha publicado una lista de artistas que participarán en el al All-Star Weekend, el grupo encabezado por Hudson, dos veces ganadora del Grammy y el Oscar, que, justo antes de la presentación de jugadores del domingo por la noche, realizará un tributo especial a Bryant, su hija Gianna y las otras siete víctimas del accidente de helicóptero que les quitó la vida en el sur de California el 26 de enero.

Otras adiciones que la NBA reveló el jueves: DJ Khaled, Quavo y Lil Wayne se unirán a la ganadora del Grammy previamente anunciado y al nativo de Chicago Chance the Rapper durante el espectáculo de medio tiempo del domingo por la noche; Queen Latifah se unirá a los jóvenes de Chicago para interpretar "Love's in Need of Love Today" de Stevie Wonder durante los eventos del sábado; y el Coro de Niños de Chicago cantará "The Star-Spangled Banner" antes del juego de las Rising Stars el viernes por la noche.

Y Damian Lillard aún podría presentarse, a pesar de que una lesión le impedirá entrar a la cancha.

El guardia de Portland debía estar en el Juego de las Estrellas del domingo y participar en los eventos de las Estrellas del sábado por la noche como competidor en el concurso de 3 puntos. Pero se lastimó la ingle en el último partido de los Trail Blazers antes del descanso del miércoles por la noche, y eso lo mantendrá fuera de la cancha.

Sin embargo, Lillard estará en Chicago y no descartó estar en el escenario el sábado por la noche. El cinco veces All-Star es un rapero popular: rapea bajo el nombre de Dame D.O.L.L.A. - y la NBA espera que actúe.

Su plan es que se le unan Jeremih y Lil Wayne.

"Simplemente comenzamos a repasar lo que podíamos hacer para que cuente, tratamos de descubrir a los artistas de Chicago que podrían ser parte de eso", dijo Lillard. "Jeremih va a estar en el escenario conmigo y él es de Chicago, está en una de mis canciones más grandes en mi álbum actual. Y luego, voy a hacer una canción en mi álbum anterior y esa es una de mis canciones más grandes canciones con Lil Wayne, también, así que será un buen negocio".

El ascenso de Lillard en la música no fue fácil. A pesar de que tenía fama por ser un jugador All-Star, todavía tenía que pagar sus cuotas como artista. Se abrió camino a través de Instagram y SoundCloud, construyendo una base de fanáticos y generando respeto dentro de la comunidad de rap. Y ahora tiene tres álbumes en su haber, más la credibilidad suficiente que los grandes nombres quieren trabajar con él.

"Creo que lo primero que ve la gente es la ruta que he tomado en mi música", dijo Lillard. "No solo salté y dije 'Escucha mi música porque soy un jugador de la NBA'". Tomé el camino que cualquier otro artista aspirante tomaría, y creo que eso demuestra que lo tomé en serio, que tengo una verdadera pasión por la música y el hip-hop".

Anteriormente se anunciaron otros artistas en el All-Star Weekend: Common, tres veces ganador del Grammy y nativo de Chicago; el hermano de Chance Taylor Bennett, Chaka Khan (quien cantará el himno nacional de los Estados Unidos el domingo antes del Juego de las Estrellas), y la estrella del country Tenille Arts ( quien cantará el himno nacional canadiense).

El papel de Common será dar la bienvenida a los fanáticos a Chicago con una narración sobre lo que el baloncesto significa para la ciudad, esa parte que vendrá antes de que los equipos sean presentados el domingo.