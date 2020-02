Correa con timbres para robar letreros: "Eso es mentira"

MLB.com

Carlos Correa negó enfáticamente que los Astros usaran timbres para indicarle al bateador qué tono se acercaba, mientras hablaba con los medios el jueves en el Entrenamiento de Primavera.

"No. No. Eso es mentira", dijo Correa. "Nadie usaba zumbadores. Nadie usaba dispositivos.

"La historia ya debería estar clara. Sabemos con certeza, de hecho, 100%, como equipo. Y puedo decirles: las historias siguen saliendo, y si estoy mintiendo aquí, pierdo credibilidad, si algo así sale, y eso no es lo que quiero hacer. Ustedes me conocen. Quiero decir la verdad, cada vez que les hablo a ustedes".

La investigación de la Major League Baseball (MBL) sobre el robo de carteles de los Astros durante la temporada 2017 no descubrió evidencia de que el equipo usara dispositivos portátiles. Sin embargo, recientemente circularon rumores en las redes sociales de que los bateadores de Houston estaban usando timbres tan recientemente como los playoffs de 2019 durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Yankees.

Correa negó que eso sucediera en cualquier momento.

"Es simplemente falso", dijo el campocorto de los Astros. "Nadie usó nada. ¿2018? Nada. ¿2019? Nada. 2017, nadie usó los timbres tampoco. Fue exactamente lo que apareció en el informe [MLB]".

Al ex gerente de los Astros, AJ Hinch, quien fue despedido por el dueño Jim Crane el mes pasado, se le preguntó sobre la posibilidad de que el equipo use timbres durante una entrevista reciente con MLB Network. Después de que su respuesta dejara cierta ambigüedad, Hinch emitió una declaración el miércoles para aclarar que nunca vio a los jugadores de los Astros usando dispositivos portátiles.

"Después de mi entrevista con Tom Verducci la semana pasada, hubo una reacción significativa a mi respuesta a la pregunta del 'timbre'", dijo Hinch. "Para ser claros, nunca he visto ningún dispositivo de este tipo utilizado en el béisbol. No tengo conocimiento de que dicho dispositivo exista o se utilice con los Astros, los jugadores o cualquier otro equipo".

Correa dijo que no estaba seguro de cuánto tiempo los empleados de la oficina de Houston usaron el programa Excel "Codebreaker" para decodificar los carteles de los equipos opuestos, pero se mostró inflexible en que los jugadores de los Astros dejaron de robar carteles después de la temporada 2017.

"Cuando la gente habla sobre 2018, comenzamos la temporada haciendo algo: no hicimos nada. No hay basurero, no había cámara de campo central. No había nada. No tenía idea sobre 'Codebreaker', pero eso no tenía nada que ver hacer con los jugadores, así que no sé cuándo se detuvo eso ni nada. ¿Pero 2018? Nada. ¿2019? Nada. Simplemente jugadores con talento directo que salen a los juegos de pelota ganadores y muestran sus talentos ".

Correa se dirigió y se disculpó por el robo de carteles de los Astros en su camino a ganar la Serie Mundial en 2017.

"No quiero a mis hijos, no quiero a mi hermano, no quiero que los miembros de mi familia o las personas que me siguen piensen que era correcto engañar para tener éxito", dijo Correa el jueves. "Lo que hicimos en 2017 fue terrible. Todos lo sabemos y nos sentimos muy mal por eso".