Se va Sussy hacia México

Héctor J. Cruz

La colega Sussy Jiménez se va a trabajar en el beisbol mexicano del Verano. Ha sido contratada por el equipo Los Dos Laredo, club que tiene una particularidad única: está en dos ciudades, en dos países y tiene dos estadios.

¿Cómo funciona esto? Texas hace frontera con el estado Tamaulipas. En Texas existe una ciudad llamada Laredo, y del otro lado otra ciudad denominada Nuevo Laredo. La primera tiene un estadio de 5 mil fanáticos llamado La Junta, en la ciudad mexicana el parque se llama Unitrade, para 6 mil espectadores. Este club fue fundado en 1940 y en ocasiones ha cambiado de nombre. Su actual dueño se llama José Antonio Mansur, ligado a una familia de empresarios vinculados al beisbol.

Dos Laredo ha sido campeón de la liga de Verano en1953,1954, 1958 , 1977 y 1989. Es decir que esa gente está jugando pelota antes de la fundación de la liga dominicana de Verano-Invierno en 1951. .

¿ Cuál es el caso de Sussy? Este señor Mansur la ha visto trabajar con los Tigres del Licey y ha gustado de su trabajo, en la antesala y en las entrevistas, así como la parte análitica. Le ha ofrecido hacer lo mismo con este equipo, y como le conviene en la parte económica ella ha decidido tomar la experiencia, según me cuenta. Vivirá en Laredo de Texas, pero estará cruzando frontera..

Su partida se producirá al final de febrero y piensa estar allí por espacio de 6 meses, hasta el mes de agosto. Hará una pausa de sus compromisos de trabajo aquí, con Deportes en la Z, y en La Semana Deportiva. Ella tiene unos 8 años laborando en ambos medios, y lo hace muy bien.

En México han trabajado en el pasado Mendy López (creo que con los Sultanes de Monterrey), y también lo hizo un par de años el fenecido Mickey Mena.

No es tan difícll aceptar trabajar en una tierra distinta a la nuestra , siempre y cuando el incentivo económico lo justifique. Aquí siempre existe el problema de que los periodistas por lo general no tienen buen salario ni tampoco están protegidos por un contrato. Son contratados por un tiempo y pueden ser cesanteados en cualquier momento. Felicito a Sussy y espero le vaya bien..

DE INTERES: Varios movimientos de MLB ayer, especialmente con algunos jugadores que todavía permanecen en la agencia libre…Juan Lagares logró un pacto con los Padres de San Diego, el infielder Brad Miller con los Cardenales de San Luis, el jardinero Jarrod Dyson con los Piratas de Pittsburgh, que lo proyectan como sustituto de Starling Marte (enviado a Arizona ),Detroit firmó al jardinero Cameron Maybin, quien jugó para los Yanquis el año pasado.. Los Marineros de Seattle firmaron al lanzador Taijuan Walker por un año y US$2.0 millones…. Ayer se reportaron a los Dodgers el jardinero Mookie Betts y el lanzador David Price, los recién adquiridos desde Boston…. Tremendo buscapié soltó un organismo llamado Tribunal Superior Administrativo, al decir que la gente del Patronato del Estadio Quisqueya no hace caso a sus reclamos de reportes económicos… Pues que preparen sus cañones de nuevo porque no le veo futuro a esa instancia. José Alberto Ortiz, abogado de Lidom y del Patronato, dijo que esa entidad no maneja recursos públicos y por tanto la demanda no tiene validez…. El partido del 7 de marzo de Detroit y Minnesota en el parque Quisqueya Juan Marichal será televisado por los medios Corripio, que tendrán en sus canales la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Los canales base serán Teleantillas y Coral….. La MLB emitió ayer un comunicado informando que para la campaña 2020 pondrá en operación la nueva regla de que un relevista deberá enfrentar al menos 3 bateadores, aunque no entendí si eso incluye cruzar de una entrada a otra..Los rosters serán ampliados de 25 a 26 y a partir del 1ro. de septiembre a 28 jugadores, en lugar de 40….También, los managers tendrán 20 segundos para pedir reclamos de jugadas en lugar de 30 segundos como fue en 2019….Lo que es necesario es reducir la cantidad de “desafíos” por cada club pues eso es lo que está alargando los juegos… Wander Franco, el infielder dominicano de Tampa, aparece nuevamente como número uno entre los mejores prospectos del beisbol....Se espera que Tampa le entregue la posición esta próxima campaña..}