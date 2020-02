Grandes Ligas por Teleantillas y Coral

Santo Domingo, RD

Altice Dominicana y el Gru­po de Comunicaciones Co­rripio se unen para llevarle a cada hogar dominicano el pasatiempo deportivo que con mayor ansia esperan y disfrutan durante unos sie­te meses de cada temporada de Grandes Ligas.

A través de ambas empre­sas, los amantes del béisbol se conectarán con los más de 100 peloteros quisqueya­nos que en cada jornada in­tegran las nóminas de las 30 franquicias de las Mayores, además de otro amplio pu­ñado de estrellas latinas y de Estados Unidos.

El mejor béisbol del mun­do está próximo a llegar y con ello, Altice Dominicana y el Grupo de Comunicacio­nes Corripio ya tienen acti­vadas las plataformas para llevarle mediante la diversi­dad de medios los partidos más atractivos de cada jor­nada de las Grandes Ligas.

Anoche se realizó un en­cuentro en la que ambos emporios dieron a conocer Equipo todos los detalles de lo que será la estructura de comuni­cación, radial, escrita, televi­sada y digital que regirá este año en la campaña de béis­bol.

Tan rápido como el sie­te de marzo, fecha en que se efectuará en el país el parti­do de exhibición entre los Ti­gres de Detroit y Mellizos de Minnesota, comenzarán las transmisiones radiales, de te­levisión y digitales que regirá este año.

Ambas garantizaron la más completa cobertura a nivel nacional para que los amantes del béisbol, de to­das las edades no se pierdan los nueve partidos semana­les que estarán disponibles en Teleantillas, Coral, la No­ta 95.7 y vía streaming por la página web de Teleantillas. com. do.

Soraida Soto, directora de Marketing de Altice Domini­cana sostuvo que la compa­ñía de telecomunicaciones renueva su compromiso con los dominicanos al convertir­ se en el patrocinador oficial de la MLB en la categoría de telecomunicaciones y al man­tener desde el 2009 el paque­te más completo de Grandes Ligas de TV paga con MLB ex­tra-innings, que ofrece hasta 75 partidos por semana a tra­vés de 25 canales HD dedica­do de manera exclusiva a to­do el contenido.

“Es nuestro interés siempre buscar la innovación median­te la renovación constante de nuestra propuesta de conte­nido ofreciendo a todos los clientes la mayor y mejor se­lección de canales de merca­do con la más nítida calidad de imagen, mediante la red de fibras de última genera­ción”, expresó Soto.

Además sostuvo que los clientes podrán contratar el paquete extra innings desde 100 pesos en adelante y es­tarán disponibles para todos los planes de televisión y tri­ple play.

Mientras que Valentín Báez, ejecutivo del Grupo de Comunicaciones Corripio destacó el esfuerzo realizado por la empresa para llevarle a cada hogar dominicano la transmisión de los encuentros de Grandes Ligas.

Adelantó que las transmi­siones de manera oficial ini­ciarán el 26 de marzo con un partido entre los Azulejos de Toronto y los medias Rojas de Boston.

Habla Dorian Rodríguez

Asimismo, el vicepresiden­te comercial corporativo del Grupo de comunicaciones Corripio, Dorian Rodríguez aseguró que los partidos se conectarán con la preferencia de la audiencia dominicana con la finalidad de garantizar a los anunciantes la acostum­brada eficiencia ofrecida.

Señaló que con el compro­miso del grupo Corripio ya se está conformado un equi­po importante de narradores y también habrán segmentos deportivos. “Gracias a la sin­tonía del pueblo dominicano, Teleantillas se encuentran en su 40 aniversario y que mejor manera de festejarlo, retor­nando a las transmisiones de Grandes Ligas.

Se trasmitirán cuatro jue­gos los fines de semana por Teleantillas y cinco por Co­ral durante la semana, princi­palmente los que inicien a las 7:00 de la noche.

Tras la realización de un sondeo, las empresas han se­leccionado a varios y comen­taristas con quienes se está en proceso de cierre de acuerdo. Entre estos se destacan Juan José Rodríguez, Franklin Mi­rabal, Kevin Cabral, José Luis Mendoza, Alberto Rodrí­guez, José Antonio Mena en­tre otros.