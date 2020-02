El donqueo de LeBron contra Houston fue casi idéntico al de Kobe Bryant en 2001

Los Golden State Warriors honraron el sábado a Kobe Bryant, a su hija Gianna y a las otras siete víctimas del accidente de helicóptero del mes pasado en Calabasas, California, pero después del partido, los Lakers de Los Ángeles seguían hablando del homenaje involuntario de LeBron James a Bryant con su donqueo en el partido del jueves contra los Houston Rockets.

La volcada de James, un mate de reversa tras un pase de Avery Bradley, parecía ser una copia casi exacta del donqueo que Bryant realizó el 18 de noviembre de 2001 contra los Sacramento Kings.

"¿Alguna vez viste la película 'El sexto hombre'?", preguntó James después de la victoria de los Lakers por 125-120 sobre los Warriors. "Kobe bajó (del cielo), se metió en mi cuerpo y me dio ese donqueo durante ese contragolpe".

La película a la que se refería James, lanzada en 1997, fue protagonizada por Marlon Wayans y Kadeem Hardison como hermanos en el equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Washington.

El personaje de Hardison, Antoine Tyler, muere de un ataque al corazón durante un juego, y su fantasma regresa para ayudar a su hermano, Kenny Tyler, interpretado por Wayans y al equipo.

James dijo que, aunque vio a Bryant completar esa jugada innumerables veces durante sus 20 años de carrera, no planeaba imitarlo en el juego de Houston.

"Realmente no lo predeterminé hasta que salté", dijo James. "Simplemente salté y supe cómo hacerlo, y luego... es una locura cómo es exactamente la misma volcada, el mismo aro en el que Kobe lo hizo, ¿hace 19 años o algo así? Eso fue bonito."

Josh Williams, miembro del equipo de videografía de los Lakers, notó el paralelismo entre las jugadas y las unió en la cuenta de Twitter de los Lakers. La publicación ha acumulado más de 23 millones de visitas.

"Nuestro gran equipo de redes sociales lo armó y pensé, 'Eso es muy, muy bueno'", dijo James.

El centro de los Lakers, JaVale McGee, también quedó impresionado.

"Fue bastante genial", dijo McGee. "Fue extremadamente preciso y casi idéntico. Eso fue genial... Eso es realmente algo legendario".

James expresó que vio videos de su hijo, LeBron James Jr., y los calentamientos de Sierra Canyon High School antes de que jugaran a Long Island Lutheran el sábado y estaba encantado de ver a Bronny hacer la misma volcada.

"Kobe está en todos nosotros en este momento", puntualizó James.

Por mucho que la compilación de video fue significativa para James, tal vez se sorprendió aún más por la imagen capturada por el fotógrafo de la NBA Andrew D. Bernstein.

"Cuando lo vi por primera vez, pensé, ‘M----a, esa es una foto increíble'", dijo James. "Y luego, cuando descubrí cómo se tomó: Andy literalmente tuvo un chasquido en su control remoto para captar eso, y cuando vi el video, cuando estaba en el aire, se puede ver el flash en el fondo. Fue como, 'Oh, eso es... Él es el verdadero MVP, seguro' ".

En la fotografía, que James compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a Bernstein sentado en la línea de fondo detrás de James, activando la lente remota en el momento preciso en que James asciende hacia el aro con las piernas cruzadas.

"En ese momento, es como si estuviera caminando en el aire", dijo James.

James dijo que su madre, Gloria James, estaba en el juego, y ella quiere imprimir la foto y enmarcarla en su casa junto con los otros recuerdos que ha recogido durante la carrera de su hijo.

James dijo que lo enmarcará y lo colgará en su casa también.

"Es una locura, es una locura", agregó James. "Para que ahora sea parte de mi historia entre esa correlación entre Kobe y yo, esa jugada, creo que es bonita, bonita, increíble. Me alegro de haberlo hecho con el uniforme de los Lakers".

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. ???? pic.twitter.com/fj7HRmqv3c