Marrero enfrenta hoy a Galahad

Sheffield, Reino Unido

El boxeador dominicano Claudio Marrero enfrentará este sábado al inglés Kid Galahad en un combate eliminatorio por el título pluma (125 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), a celebrarse en la Arena Sheffield de Yorkshire, Reino Unido.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing, de Eddie Hearn y será televisada por DAZN, la misma plataforma digital que tiene en su catálogo a boxeadores como el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Marrero, quien estableció una base de entrenamiento en Miami, Florida, se encuentra desde hace varios días en Inglaterra, donde ha completado su preparación de cara al importante combate. El dominicano se ha planteado como meta recuperar su condición de campeón mundial.

El ganador de esta pelea irá directo en procura del título pluma (126 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en poder del también inglés Josh Warrington.

“Voy ante un rival de mucho peligro, como lo es Kid Galahad”, dijo Marrero.

“Pero eso no me amilana, por el contrario, me compromete con una mejor preparación”, añadió.