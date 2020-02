El rompimiento de Boston

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

De repente,los Medias Rojas de Boston provocan rompimiento de su estructura y lo hacen en varios flancos y con suma rapidez.

Esta franquicia conserva la rivalidad más notable de las Grandes Ligas (con los Yanquis), pero el deporte profesional de Estados Unidos es manejado como puro negocio, nada de sentimentalismo. Poco importa que Mookie Betts sea un ídolo de su fanaticada, el principal del equipo los dos últimos años. Si hay que cambiarlo se le cambia, y así lo hicieron antenoche cuando lo enviaron a los Dodgers de Los Angeles.

Sucede que Betts es agente libre para 2021, pero ganará US$27millones en este 2020 y Boston parece que desea bajar la nómina, no quieren colocarse otra vez encima del límite del “salario de lujo”, que ahora mismo está en US$208 millones. Ellos intentaron un pacto de largo plazo con Betts, pero él lo rechazó. Además del dinero de Betts, se economizarán US$32 millones que ganaría el zurdo (o la mayor parte de ellos). Betts viene de una campaña 2019 de 29 jonrones y 80 empujadas, con 40 dobles, mientras Boston perdía el control de su posicionamiento luego de haber sido campeones el año anterior.

Pero hay más de los Medias Rojas. Luego de la corona del 2018, el club bajó al tercer lugar de la División Este (84-78), y eso fue muy decepcionante. Antes de que finalizara el año despidieron a su jefe de operaciones de beisbol, Dave Dombrowski, lo cual constituyó una sorpresa.

Pero este año sucedió lo más increíble. También despidieron a su manager campeón 2018, el boricua Alex Cora, involucrado en el escándalo de robo de señales cuando pertenecía a los Astros de Houston. La investigación sobre Boston todavía está pendiendo por parte de MLB, y también la potencial sanción a Cora.

Boston recibe al mexicano Alex Verdugo para ocupar el puesto de jardinero dejado por Betts, y lo completan Andy Benintendi y Jackie Bradley Jr. En la ofensiva quedan los bates del dominicano Rafael Devers y el short Xander Bogaerts.

Los Dodgers salieron del jardinero Joc Pederson (de 21 años y 36 jonrones el año pasado), enviándolo a los Angelinos por el intermedista venezolano Luis Rengifo. Recibieron también al joven lanzador venezolano Brusdar Graterol, procedente de Minnesota, y cedieron al japonés Kenta Maeda.

Los Mellizos se fortalecen, los Dodgers también (aunque a alto costo), y Boston baja en la calidad de su plantel.

DEBUTANTES: Los colombianos debutaron en la Serie del Caribe con 0-5, una fiel demostración del bajo nivel de su beisbol. Pero, volverán el próximo año y tendrán una mejoría..Panamá, campeón del torneo pasado, tuvo 1-4, muy mal ….Colombia hizo 6 carreras en sus 5 partidos, algo excepcional en el plano negativo…. …

DE INTERES: Dice la gente de Tae Kwon Do que no participará en buscar puestos para los Juegos Olímpicos de Tokyo pues tienen varios frentes abiertos..Uno es con un grupo que adversa a Francisco Camacho en la Federación , y que incluso ha registrado nombres en ONAPI,…El otro frente es que , según Camacho, no tienen respaldo del Comité Olimpico ni del Gobierno..Camacho es alto dirigente del PRM en campaña, y habría que preguntarse si estos líos están relacionados con su accionar político…. Los Yanquis pierden al lanzador zurdo James Paxton por tres meses, y esa es mala noticia. Es bueno recordar que tampoco tendrán a Domingo Germán, suspendido hasta junio por violencia doméstica… Phil Regan, el coach de pitcheo de los Toros, fue visto ayer en los entrenamientos iniciales de los Mets de nueva York en Port Saint Lucie, Florida.Estaba con Jeurys Familia, pero Regan no será esta vez el coach de pitcheo de los Mets. Ese puesto lo ocupará Jeremy Hefner, y creo que Regan irá a asignaciones de liga menor…por cierto, Hensley Meulens, curazaleño de ascendencia dominicana, será el coach de la banca, principal asesor del manager dominicano Luis Rojas….En la Serie del Caribe de hoy serán inmortalizados 12 personas, muy parecido a lo que ocurre en Dominicana que instalan un monton de gente… Un día de estos se acabarán los candidatos….