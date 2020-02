David Ortiz, esperanzado en que Alex Cora "vuelva al juego"

Antolín Maldonado Ríos

El extoletero dominicano David Ortiz echará este año de menos en el entrenamiento primaveral de los Red Sox de Boston a su excompañero y otrora dirigente del equipo por los pasados dos años, el puertorriqueño Alex Cora.

Cora, quien fue compañero de Ortiz en los Red Sox entre 2005 y 2008, ganando juntos incluso una sortija de Serie Mundial en 2007, fue señalado en la investigación del béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston por robo de señales mediante el uso de tecnología. El puertorriqueño fue descrito en esa investigación como artífice del esquema que utilizó el equipo de Houston en 2017, y por el que el dueño de la organización terminó despidiendo a su dirigiente A.J. Hinch y a su gerente general Jeff Luhnow tras el anuncio de Major League Baseball.

Cora, quien para esa campaña 2017 era coach de banco de los Astros, días después del resultado de la investigación contra Houston acordó con la gerencia de los Red Sox de Boston su salida como dirigente luego de dos temporadas al mando y de conducirlos al título de la Serie Mundial en 2018.

Ortiz, quien se mantiene ligado a la organización para la que jugó hasta su retiro en 2016, se encuentra en Puerto Rico porque este miércoles en la noche hará el lanzamiento de honor en el partido en que los Toros del Este de República Dominicana se medirán a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en la continuación de la Serie del Caribe que se celebra en el estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Y durante una actividad matutina en el Fairmont del San Juan Hotel, donde se reunió con empresarios puertorriqueños y dominicanos residentes en la isla para recaudación de fondos destinados a su fundación, el otrora bateador designado se expresó apenado por la situación ocurrida con Cora, pero a la vez esperanzado de que todo pueda quedar atrás pronto y que el dirigente puertorriqueño reciba una segunda oportunidad.

“Mi hermanito Alex, de verdad que voy a extrañarlo mucho este año en el entrenamiento. Las cosas suceden y en verdad no sabemos, porque a Alex no le han dado todavía una suspensión o le han dicho ‘esto es lo que va a pasar contigo’. Hay muchos rumores afuera”, dijo Ortiz reconociendo que MLB investiga también alos Red Sox por un supuesto esquema de robo de señales.

De hecho, cuando MLB anunció la suspensión de un año contra Hinch y Luhnow, tras lo cual el dueño del equipo Jim Crane optó por despedirlos, el comisionado Rob Manfred dejó claro que no se anunciaría una sanción contra Cora hasta que no culmine la investigación contra los Red Sox.

“A mí no me importa lo que diga nadie... Alex es un tipo que tiene una mentalidad y un conocimiento del juego que es a otro nivel. Ese clubhouse de los Red Sox, en los últimos años cuando yo entraba, yo sentía esa vibra. Era un clubhouse con una química muy buena. Esos chamacos (jugadores) ahí, en los Red Sox, todos daban lo que fuera... dejaban el cuero en el terreno por Alex, porque él les dio esa confianza y creó esa química entre ellos. Eso yo lo veía. Esperamos que esta situación pase, que todo el mundo cambie su mentalidad y que MLB haga lo que vaya a hacer. Pero que todo quede atrás y en cualquier momento Alex vuelva al juego”, agregó Ortiz durante una conferencia de prensa.

Esa sería apenas una de varias actividades en las que Ortiz participará durante el miércoles. La fundación de Ortiz, creada en 2005, enfoca sus esfuerzos en proveer fondos a familias de escasos recursos de República Dominicana y Boston, que no tienen cómo costear el tratamiento e intervenciones quirúrgicas de niños con condiciones cardíacas. Su encuentro en Puerto Rico con empresarios, fue a los fines de recaudar más fondos y extender los servicios de su fundación en la isla.

Durante la tarde Ortiz también recibirá un reconocimiento en la legislatura de Puerto Rico.

Luego en la noche acudirá al Hiram Bithorn para su compromiso con el lance de la primera bola.

“Hay situaciones que pasan que uno no sabe a veces por qué pasan. En el béisbol todo el mundo trata de hacer algo para ganar. No estoy diciendo que lo que pasó en Houston fue lo correcto. Eso se salió de control. Pero MLB siempre sabe cómo arreglar las cosas. El comisionado es una persona que yo estimo, y que siempre toma decisiones que son las correctas. Estoy esperando a ver qué va a suceder”.

Reacciona al cambio de Mookie Betts

Ortiz también reaccionó al cambio reportado tarde el martes, mediante el cual los Red Sox se desprendieron de los servicios de su valioso primer bate y jardinero, Mookie Betts, y su as de la lomita, el zurdo David Price, enviándolos a los Dodgers por prospectos de la organización de Los Ángeles y Minnesota.

“Cambiaron a dos jugadores que en realidad son la bujía, son parte de la gran bujía que tienen los Red Sox. Esperamos que los que vengan para el equipo de nosotros, sea algo para que el futuro se vea brillante. Eso es lo que hacen las organizaciones. Cogen muchos prospectos, par de jugadores del roster activo de Grandes Ligas, porque esos huecos hay que llenarlos”, comentó sobre la transacción quien labora con la franquicia asesorando a sus jugadores, especialmente los más jóvenes, en su proceso de adaptación como peloteros profesionales.

“A Mookie le hicieron una oferta. Mookie entendía que podía recibir algo mejor. Y yo también entiendo, porque estamos hablando de uno de los tres mejores jugadores de las Grandes Ligas ahora mismo”.

Agradece el homenaje

Ortiz, quien se retiró tras 20 temporadas de trayectoria con 541 cuadrangulares y 1,768 carreras remolcadas, además de promedio de bateo de por vida de .286, acogió honrado el homenaje que se le hará esta noche al ser escogido para tirar la primera bola.

El otrora bateador designado recordó sus días jugando en Puerto Rico la Serie del Caribe celebrada en el Hiram Bithorn en 1999 y en el 2003 en el Roberto Clemente Walker de Carolina. En esa edición, con los Tigres del Licey llegando al campeonato, Ortiz terminó de líder de carreras impulsadas del torneo con nueve.

“Es un honor para mí, de verdad. Si me hubieran preguntado hace 20 años, hubiese dicho que no me veía hoy día siendo reconocido por la Confederación (de Béisbol Profesional del Caribe) que organiza la Serie del Caribe. Porque mientras uno está jugando uno nunca está pensando lo que va a pasar en el futuro, sino en cómo ejecutar en el día a día. Cuando Dios te da la oportunidad de que tengas una carrera decente, y que la gente lo reconozca, eso va más allá del pensamiento de nosotros. Y la Serie del Caribe fue algo que de verdad solidificó mi carrera”, reconoció refiriéndose a su trayectoria luego en Grandes Ligas.