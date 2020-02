Lino quiere nacionalizarse

Héctor J. Cruz

Hace un par de días tuve una conversación –entrevista con Lino Rivera, la cual fue transmitida ayer en La Semana Deportiva. El tema único fue su decisión de nacionalizarse dominicano, asunto que resulta interesante.

¿Por qué? Se trata de un boricua más que da ese paso, digamos una figura prominente del deporte de la vecina isla. Hace tiempo tenemos aquí al afamado cantante Danny Rivera, y creo que otros muchos lo han hecho.

En el caso de Lino, ya tiene 4 años seguidos trabajando en la pelota dominicana pues ha sido manager del Licey (subcampeón), con las Aguilas (Campeón) y ahora también se corona con los Toros.

Me dijo que quiere residir aquí , inclusive desarrollar su vida familiar aquí a largo plazo. Para ello , piensa instalar una academia de beisbol que tenga una base educativa, y de ahí mantener sus vínculos con el beisbol profesional de invierno. Compraría una residencia en Santo Domingo o Santiago..

Esta es noticia relevante pues Lino ha sido un gran hombre de beisbol. Ha sido campeón varias veces en su país, y ha dirigido en México y Venezuela. Bienvenido sea, este decente y experto hombre del beisbol.

SEQUIA DE 7 AÑOS: Fue en 2012 cuando un equipo dominicano ganó la Serie del Caribe por última vez. Fue el Escogido dirigido por Ken Oberkfell, y desde entonces el desfile ha sido grande.

En el 2013 siguió el mismo Escogido dirigido por Audo Vicente, en 2014 el Licey de José Offerman, en 2015 los Gigantes otra vez con Audo, en 2016 el Escogido de Luis Rojas, en 2017 el Licey y otra vez al mando Audo Vicente, aunque usted no lo crea..En 2018 las Aguilas deLino Rivera, y el año pasado las Estrellas con Fernando Tatis.

Como usted puede notar, Audo dirigió tres equipos campeones, todos distintos, y esa es una marca, teniendo 0-3.. Felix Fermín ganó tres veces, todas con las Aguilas, y eso también es record que permanece inalterable. ¿Será Lino quien rompa la mala racha?

TRES LUGARES: Noten lo que ocurre en esta Serie del Caribe, como ha sucedido anteriormente. El equipo campeón tiene su sede en La Romana, la Serie se celebra en San Juan, Puerto Rico, pero la transmisión de los juegos tiene su origen en Santiago, con personal netamente de las Aguilas, que nada tiene que ver. ¿No es simpático eso?

DE INTERES: Los primeros días de la Serie del Caribe registran poca asistencia, y es normal. Los boricuas están sufriendo en lo material y en lo sicológico con este período de sismos..No es fácil soportar eso, y aunque la gente quiera y necesita distraerse el asunto te golpea fuerte..Para colmos, los boricuas, Cangrejeros de Santurce, perdieron su segundo partido ayer cayendo 2-4 ante los mexicanos…El sábado, habían vencido a Panamá en diez entradas….Aqui se está usando la regla de colocar en segunda base un hombre (el último out del inning anterior), en cada extra innings..Eso se hace así para que los partidos no se alarguen….También está aprobado el tema de dar la base por bolas con una indicación….Solo se aceptan dos reclamos para jugadas polémicas, y una más por cada inning extra….Esta serie está a prueba por muchos motivos, incluyendo la situación de Puerto Rico..También, la ausencia de Cuba y el ingreso de equipos que , como Panamá y Colombia, tienen un beisbol más débil que el resto …Sin embargo,como la Serie ya no tiene figuras, este evento lo ganarán los clubes que pongan más corazón…Felix Sánchez estaba invitado a hacer el lance de la primera bola anoche en Puerto Rico, previo al encuentro de Dominicana vs. Venezuela..También Nini Cáffaro cantaría el himno nacional…Dellin Betances y Albert pujols, entre otros, estuvieron antes de ayer en un partido de softbol promovido por la academia de Micalo Bermúdez, en Tamboril, Santiago….¿Pujols en el Cibao, qué estará haciendo?....Entonces, es definitivo que el 7 de marzo jugarán Detroit y Minnesota en el estadio Quisqueya Juan Marichal… Esta mañana del lunes empezarán los trabajos de acondicionamiento del Quisqueya , según me informó Eduardo Najri, presidente del Patronato….-Detroit tiene 10 jugadores dominicanos, 8 en roster de 40 y dos invitados, Minnesota tiene un total de 4 en roster activo, incluyendo los estelares Nelson Cruz , Miguel Sanó y Jorge Polanco….Detroit tiene el atractivo, además, del venezolano Miguel Cabrera… En Puerto Rico hay un lío con la bandera dominicana pues aparece con el rojo a la izquierda, en lugar del lado derecho superior..¿qué pasó ahí?.