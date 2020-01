Franklin Mirabal: “Nada se compara con 'eliminar' a las Águilas Cibaeñas. Es un gozo personal"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Luego de ser tendencia por varias horas consecutivas en Twitter, el comentarista deportivo de los Tigres del Licey, Franklin Mirabal, se definió como “El rey de las cuerdas” ante la cantidad de personas que se burlaban de él por esta red social.

“Yo soy 'El Rey de las Cuerdas'... En tal sentido, no me MOLESTA que me den cuerdas. ¡Sígan!. Ahora bien... Ningún equipo de RD será como el LICEY. #NarraComoFranklinMirabal”, publicó el narrador deportivo en Twitter, compartiendo además un video en el que se observa una figura de él encima de un carro fúnebre con calcomanía del equipo azul y el nombre de “Funeraria Mirabal”.

Además, Mirabal aprovechó para destacar nuevamente su fanatismo por los Tigres y burlarse del equipo de la Águilas Cibaeñas.

“Nada se compara con 'Eliminar' a las Águilas Cibaeñas. Es "Un Gozo Personal". Después de ahí, Nada me afecta. Un Liceísta puede exhibir tantos logros (32 Coronas), que siempre podrá estar alegre y 'Muy Feliz'. Nos vemos desde el 1 de septiembre con la Pelota Invernal 2020-2021.”, publicó en Twitter, acompañado de una fotografía donde se le ve posando con un ataúd color amarillo con el logo de las Águilas Cibaeñas.

El narrador de los Tigres del Licey fue suspendido por dos partidos y multado con RD$25,000 luego de realizar unos comentarios sobre los Toros del Este, en los cuales calificó al equipo como “un colapso para el béisbol” luego de que estos clasificaron para la serie final.