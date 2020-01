Regocijo local por la designación

Héctor J. Cruz

Varias personalidades ligadas al beisbol y al Escogido manifestaron su regocijo por el nombramiento de Luis Rojas como manager de los Mets.

También pedí reacciones de Moisés Alou y Manny Acta (vía su agente Ulises Cabrera), pero no respondieron. Conversé con Felipe Alou, y eso lo publicamos en esta edición.

A continuación lo que dijeron cada uno de ellos los directivos:

ERIC ALMONTE; “ Me siento muy feliz porque trabajé con él en el Escogido. Sé la preparación y la educación que tiene. Creo que va a brillar con luz propia, aunque aquí mucha gente ha dudado de su capacidad. Muy contento por él y la familia Alou, que tanto brillo le ha dado al país. Todo el pueblo dominicano lo está gozando”. Además, los equipos locales deben mirar esto pues es mucha mentira que los extranjeros están mejor preparados que los locales”.

JOSE GOMEZ: Una noticia grande para el beisbol dominicano y sobre todo para el Escogido. Un dirigente formado y desarrollado en nuestra pelota que llega a dirigir en las mayores , es siempre motivo de satisfacción para todos nosotros. Realmente todos sabíamos que eventualmente Luis tenia todo para ser dirigente de Grandes Ligas, pero realmente al menos en lo personal la noticia me sorprendió”.

VITELIO MEJIA: “Veo esto como un acto de justicia y de reconocimiento a sus méritos personales y profesionales y un estímulo para la juventud dominicana, principalmente para aquellos jóvenes que han escogido el beisbol como vocación. Creo que es una página más de las crónicas de gloria para el país que ha venido escribiendo la Familia Rojas Alou. Orgulloso de compartir con ellos la nacionalidad y la bandera”.

EDUARDO NAJRI: Estoy muy contento de su nombramiento, aquí demostró ser ganador y saber manejar la presión, algo que en un mercado como Nueva York es sumamente importante. En adición, es una persona de una conducta intachable. Estoy muy orgulloso de él”.

TONY PEÑA: Excelente, qué bueno, me llena de satisfacción”.

JOSE MIGUEL BONETTI: Para mí es un tremendo orgullo ver a Luis triunfar habiéndolo visto desarrollarse con nosotros los últimos 7-8 años. Es tremendo ser humano y aun no siendo manager del Escogido conversamos constantemente preparándonos para cuando llegara este día. Me siento como si me hubieran nombrado a mí. Eso es lo feliz que estoy”.

LA GRAN FINAL: Fue relativamente fácil la segunda victoria de los Toros sobre el Licey. Los azules salieron delante 1-0 con una vuelta en el primer inning, pero eso no duró mucho. En el tercero, jonrón de dos vueltas por Jorge Mateo cambió la pizarra , igualada a dos más adelante por cuadrangular de Hanley Ramírez, quien estuvo en una super noche.. En el 6to., sin embargo, llegaron otros dos jonrones taurinos: un solitario de Pete Obrien, a quien se le había “olvidado batear”, y un sorpresivo jonrón de dos vueltas por Christian Bethancourt…El cubano Yunesky Maya tiró 6 innings de 6 hits y dos carreras, y está buscando su tercera corona seguida en Lidom. La primera fue con las Aguilas, luego con las Estrellas , y tiene chance ahora con los Toros… Hubo varios líos, propios de la pasión y las tensiones que generan una serie final…Esta noche, a las 7.15, va el cuarto choque en el parque Quisqueya Juan Marichal, Licey buscará empatar a dos, los Toros alejarse a 3-1…¿Se llenará el play nuevamente?..…Lo dudo…El parque Francischo Micheli se llenó de nuevo anoche, y el entusiasmo sigue por todo lo alto…. Los directivos, gerentes y managers de Toros y Licey tienen la responsabilidad de controlar sus equipos y evitar que los ánimos se salgan de control…¿No es así?-.

DE MLB: se mantiene la controversia de si Derek Jeter se merecía o no la votación perfecta… Jeter fue un tremendo jugador ofensivo, algunas limitaciones a la defensa, pero también hay que tomar en cuenta su gran carisma, el hecho de haber jugado para los Yanquis y obtener 5 anillos de serie mundial. Su impacto social fue de primera..De cualquier forma, estos temas entran ahora en debate porque estamos viviendo otros tiempos… Dos décadas atrás, es posible que Jeter hubiese ingresado con 89%....Francisco Liriano logró un pacto de liga menor con los Filis de Filadelfia, igual que el conocido infielder Neil Walker…. Liriano estuvo con los Piratas el año pasado, record de 5-3 y 3.47, siempre como relevo.. Los bateadores zurdos le conectaron para .194, y eso siempre es interesante…