Citan a Beltré y Pujols entre candidatos para unanimidad al Salón de la Fama

¿Se acuerdan cuando todo el mundo presumía que nadie sería elegido por unanimidad al Salón de la Fama?

Después de ocho décadas, el panameño Mariano Rivera rompió con la tradición en el 2019, sacando todos los votos de los electores de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica (BBWAA). Un año después, su compañero en los Yankees, Derek Jeter, se quedó a un voto de hacerlo.

Pero pensando ya en el futuro, ¿quiénes podrían unírseles a Rivera y Jeter en el ‘Club 100%’. Aquí les dejamos algunos de los candidatos más probables.

PRONTO EN LA BOLETA

Adrián Beltré

Primer año de elegibilidad: 2024

Es curioso, pero el dominicano Beltré no era una fija para el Salón de la Fama tras su primera década en las Grandes Ligas, pero ahora sí parece serlo después de lo logrado en la segunda mitad de su carrera. Beltré llegó a los 3,000 hits, se quedó a una temporada de llegar a los 500 jonrones y es cuarto entre los antesalistas de acuerdo con el sistema JAWS del historiador Jay Jaffe.

Pero que Beltré sea unánime dependerá de cuánto valoran los votantes su guante. Los números dicen que es uno de los mejores de la historia, de acuerdo con el WAR defensivo, lo que es un gran complemento para su ofensiva, que fue buena pero no excelente.

Los votantes de la BBWAA siguen siendo cada vez más jóvenes y consideran métricas modernas como JAWS y WAR, por lo que Beltré entrará a la boleta en el momento correcto. Además, candidatos controversiales como Barry Bonds, Roger Clemens, el dominicano Sammy Sosa y Curt Schilling ya no estarán entre los elegibles para el 2024, así que un campo más despejado podría favorecer a Beltré.

Ichiro Suzuki

Primer año de elegibilidad: 2025

El hecho de que Ichiro empezó su carrera en Japón y no llegó a las Grandes Ligas hasta que tenía 27 años es la única – y desafortunada—razón por la que alguien podría dejarlo fuera de la boleta. A pesar de su arribo tardío, Ichiro está entre los 100 mejores en la historia de las Grandes Ligas en hits (24to), visitas al plato (48vo), bases robadas (35to), carreras anotadas (90mo) y bases alcanzadas (93ro), sin mencionar sus 10 Guantes de Oro en el los jardines.

Y esos números no hablan del inmenso impacto cultural de Ichiro. Comenzando con su histórica campaña de Novato del Año y Jugador Más Valioso en el 2001 y hasta su emocionante despedida en Tokio en primavera pasada, Ichiro demostró que los jugadores de posición japoneses podían brillar en las Mayores. Más allá de que uno crea que las estadísticas de Ichiro en el béisbol japonesa deberían ser parte de su legado, no hay argumentos para que no aparezca en todas las boletas depositadas en el 2025.

JUGADORES ACTIVOS

Albert Pujols

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

El dominicano ha bajado el ritmo en años recientes, pero no hay razones para olvidar su histórica primera década. Éstos son algunos de los números que dejó tras sus 10 campañas iniciales:

• 408 HR (primero, 38 más que Eddie Mathews)

• 1,900 hits (segundo, detrás de Al Simmons)

• 1,186 carreras (segundo, detrás de Ted Williams)

• 1,230 empujadas (cuarto)

• 1.050 de OPS (quinto)

Con dos años restantes en su contrato con los Angelinos, Pujols todavía tiene tiempo para seguir escalando en el libro de récords. Comenzará la temporada 2020 como tercero de por vida en empujadas, sexto en cuadrangulares, séptimo en dobles y 14to en hits. Al mantenerse alejado de rumores de uso de sustancias prohibidas, pareciera que Pujols ha armado un sólido argumento para ser electo por unanimidad.

Miguel Cabrera

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

Único jugador en ganar la Triple Corona de bateo en el último medio siglo. Cuatro títulos de bateo. Dos premios al JMV. Un anillo de Serie Mundial.

El legado del venezolano como uno de los mejores bateadores derechos de esta era está ya asegurado, y todavía tiene algunos hitos históricos en la mira. Cabrera está a sólo 185 hits de los 3,000 y a 23 vuelacercas de los 500. Esos números redondos lucirían extremadamente bien al lado de su promedio de .315. Sólo seis bateadores han dado 3,000 hits y más 500 jonrones, y Hank Aaron lidera a dicho sexteto con promedio de .305. Si la salud le permite a Cabrera entrar a esos clubes sagrados, la oportunidad de recibir el 100% subiría muchísimo.

Justin Verlander

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

Verlander pudo haber sido candidato a entrar su primer año de elegibilidad tras sus primeras 13 temporadas en Detroit, pero los últimos dos años y medio en Houston podrían ponerlo en posición de aspirar a más. Tiene un montón de premios – un Novato del Año, dos Premios Cy Young, un JMV, cuatro viajes a la Serie Mundial y un anillo de campeón—y además, llegó a los 3,000 ponches en el 2019.

Con 25 victorias más, Verlander llegaría a 250, básicamente lo máximo a que puede aspirar un lanzador en esta época. El título ganado con los Astros solidificó lo que ya era un impresionante historial en postemporada (4-2, 1.87 de EFE en juegos de potencial eliminación). A estas alturas, es difícil decir que no merezca ser unánime.

Clayton Kershaw

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

Tener la mejor efectividad entre todos los lanzadores de la era de la Bola Viva es un tremendo argumento para empezar la conversación sobre Kershaw, quien además tiene el segundo mejor porcentaje de victorias (mínimo de 150 aperturas). Entre todo lo que ha logrado en temporada regular para los Dodgers, están cinco títulos de efectividad, tres coronas de ponches, tres Premios Cy Young de la Liga Nacional y el premio al JMV de la Nacional en el 2014.

No es realista pensar en el club de las 300 victorias (actualmente tiene 169), pero 200 triunfos es un número impresionante en esta época. Y Kershaw necesita promediar 175 ponches al año por tres temporadas más para llegar a los 3,000. Sus problemas en postemporada es lo que podría alejarlo del 100%, así que conseguir 3,000 ponches ayudaría a despejar las dudas.

Max Scherzer

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

Con un anillo de Serie Mundial ya en sus manos – gracias en buena medida a lo que él hizo contra los Astros— es hora de empezar a pensar en su legado. Ha sido probablemente el mejor lanzador derecho de la última media década, y en algún momento del camino superó a Kershaw como el mejor abridor de Grandes Ligas (aunque puede que Jacob deGrom o Gerrit Cole se hayan quedado ya con ese título).

Y más allá de todo lo que ha logrado, después de haber terminado tercero en la lucha por el Cy Young de la Nacional en el 2019, pareciera estar bien lejos de un bajón absoluto. Los 3,000 ponches parecen ya estar en su bolsillo (le faltan 308), lo mismo que las 200 victorias. Si Kershaw merece la unanimidad con esos números, pues Scherzer también.

Mike Trout

Primer año de elegibilidad: Por determinarse

Al igual que Kershaw, Trout empezará escuchar especulaciones sobre el Salón de la Fama apenas complete su décima temporada, que casualmente será ésta del 2020. Trout ha imitado a su compañero Pujols en términos de dominio durante su primera década. Y pareciera mejorar con cada año que pasa. Si sus próximos ocho o 10 años se parecen en algo a sus primeros nueve, Trout será el mejor candidato de toda esta lista para entrar por unanimidad.