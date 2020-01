Jeter, Rivera, y los más votados para Cooperstown

Paul Casella/MLB.com

Filadelfia

Derek Jeter y Larry Walker fueron exaltados al Salón de la Fama el martes, y aunque Jeter obtuvo un porcentaje muy alto (99.7%), el panameño Mariano Rivera sigue siendo el único en la historia en ser exaltado recibiendo el 100% de los votos de la BBWAA. Pensando en eso, les dejamos los 10 porcentajes más altos de las votaciones de todos los tiempos:

1. Mariano Rivera, 2019

Total de votos: 100% (425/425)

Rivera fue el modelo de consistencia durante su dominante carrera en el bullpen de los Yankees, donde dejó efectividad mejor de 2.00 en 11 de sus 19 campañas y acumuló de 652 salvados, la mayor cantidad de todos los tiempos. Fue 13 veces al Juego de Estrellas y en nueve ocasiones recibió al menos un voto para JMV, pero fue en la postemporada donde Rivera se convirtió en leyenda, terminando con 0.70 de efectividad en 141 innings en octubre y ayudando a los Yankees a ganar la Serie Mundial en cinco ocasiones.

2. Derek Jeter, 2020

Total de votos: 99.7% (396 de 397)

Jeter fue miembro de cinco equipos ganadores de la Serie Mundial en los Yankees y se retiró con 3,465 hits, la sexta cantidad más alta de la historia. También es séptimo en turnos (11,195), 11mo en carreras (1,923), 23ro en bases alcanzadas (4,921), 29no en juegos (2,747) y 35to en dobles (544). Fue seleccionado como Novato del Año en 1996 y terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2006, además de finalizar tercero en 1998 y 2009.

3. Ken Griffey Jr., 2016

Total de votos: 99.3% (437/440)

A Griffey le faltaron sólo tres votos para ser el primer Salón de la Fama unánime. El zurdo del swing perfecto fue 13 veces al Juego de Estrellas, ganó 10 Guantes de Oro y conquistó siete Bates de Plata durante su ilustre carrera de 22 años. Tuvo siete temporadas de 40 jonrones y un par con 50 bambinazos, incluyendo 56 cuando ganó su único premio al JMV en 1997.

4. Tom Seaver, 1992

Total de votos: 98.8% (425/430)

Seaver acumuló hitos de todo tipo durante su carrera de 20 años, antes de quedarse a apenas cinco votos de ser exaltado por unanimidad al Salón en su primer año en la boleta. El derecho fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1967 y dos años después ganó el primero de sus tres Premios Cy Young mientras ayudaba a los Mets a ganar la Serie Mundial de 1969. Seaver se llevó a casa tres títulos de efectividad y cinco de ponches. Sigue siendo el líder de la franquicia de los Mets en efectividad (2.57), ganados (198), ponches (2,541), juegos completos (171) y blanqueadas (44).

5. Nolan Ryan, 1999

Total de votos: 98.8% (491/497)

Seis votantes dejaron a Ryan fuera de su boleta al Salón de la Fama, uno menos que la cantidad de juegos sin hits ni carrera (un récord para las Grandes Ligas) que lanzó Ryan durante sus 27 temporadas en la Gran Carpa. Sus 5,714 ponches también son una marca de todos los tiempss. Fue dos veces líder en efectividad y encabezó su liga en abanicados en 11 ocasiones. Tuvo seis campañas de 300 ponches o más, empatado con Randy Johnson como líder de la historia en ese sentido.

6. Cal Ripken Jr., 2007

Total de votos: 98.5% (537/545)

Ripken implantó un récord de MLB jugando 2,632 encuentros consecutivos, pero ése no fue el único logro impresionante del “Hombre de Hierro”. También fue 19 veces seguidas al Juego de Estrellas entre 1983 y el 2001, incluyendo su última temporada ya con 40 años. Entre otras hazañas, fue Novato del Año de la Liga Americana en 1982 y ganó dos premios JMV, ocho Bates de Plata y dos Guantes de Oro.

7. Ty Cobb, 1936

Total de votos: 98.2% (222/226)

Cobb no sólo ganó 12 títulos de bateo, sino que lo hizo durante un lapso de 13 años entre 1907 y 1919. Bateó .377 con .967 de OPS, 744 bases robadas y sólo 472 ponches – un promedio de 36 por temporada—en ese trecho. La única temporada en la que no fue campeón bate en dicho lapso fue en 1916, cuando llegó segundo detrás de Tris Speaker (.386) con promedio de .370. Su promedio de por vida de .366 sigue siendo el mejor de la historia en MLB, pero no sólo bateó sencillos. Como evidencia de ello está el hecho de que fue ocho veces líder en slugging durante esos increíbles 13 años.

8. George Brett, 1999

Total de votos: 98.2% (488/497)

Brett pasó su carrera de 21 años con los Reales, durante los cuales fue 13 veces al Juego de Estrellas y ganó una Serie Mundial, la primera de la franquicia, en 1985. También fue tres veces campeón bate y JMV de la Liga Americana en 1980, cuando ligó para .390/.454/.664, para entonces el mejor promedio desde que Ted Williams tuviera .406 en 1941. Brett y Williams siguen siendo los únicos jugadores desde 1940 en batear .390 con 1.100 de OPS en una campaña.

9. Hank Aaron, 1982

Total de votos: 97.8% (406/415)

Aaron eclipsó el récord de cuadrangulares de todos los tiempos de Babe Ruth en 1974, una marca que Ruth había ostentado desde 1921. Aaron se retiró con 755 bambinazos y se mantuvo en el tope del listado hasta que Barry Bonds lo desplazó en 2007. Aaron sigue siendo el dueño del récord del total de bases alcanzadas de Grandes Ligas, 6,856. Fue convocado a 25 Juegos de Estrellas, ganó dos títulos de bateo y encabezó su liga en cuadrangulares en cuatro ocasiones. Sus 15 temporadas con 30 jonrones o más son la mayor cantidad de la historia, igualado con Alex Rodríguez.

10. Tony Gwynn, 2007

Total de votos: 97.6% (532/545)

Pocos jugadores han controlado el bate tan bien como Gwynn, quien fue campeón de bateo en ocho oportunidades durante su carrera de 20 años que pasó en su totalidad en San Diego. Bateó .394 en 1994, superando a Brett por el promedio más alto desde que Williams terminara con .406 en 1941. Se retiró con .338 de promedio de por vida y nunca se ponchó más de 40 veces en una temporada. Sólo tuvo tres juegos de tres ponches entre sus 2,440 partidos jugados.

Aunque ésos son los 10 porcentajes de votación más altos de la historia, otros 26 jugadores fueron exaltados recibiendo al menos el 90% de los votos: Randy Johnson (97.3%), Greg Maddux (97.2%), Chipper Jones (97.2%), Mike Schmidt (96.5%), Johnny Bench (96.4%), Steve Carlton (95.6%), Ruth (95.1%), Honus Wagner (95.1%), Rickey Henderson (94.8%), Willie Mays (94.7%), Carl Yastrzemski (94.6%), Luke Appling (94.0%), Bob Feller (93.8%), Reggie Jackson (93.6%), Ted Williams (93.4%), Stan Musial (93.2%), el dominicano Vladimir Guerrero (92.9%), el puertorriqueño Roberto Clemente (92.7%), Jim Palmer (92.6%), Brooks Robinson (92.0%), Tom Glavine (91.9%), Wade Boggs (91.9%), Ozzie Smith (91.7%), el quisqueyano Pedro Martínez (91.1%), Christy Mathewson (90.7%), el panameño Rod Carew (90.5%) y el boricua Roberto Alomar (90.0%).