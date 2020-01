Lo que nos deja el LAAC

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Por mucho, el Latin American Amateur Championship se ha convertido en el principal torneo de golf amateur de todo el continente. Ver las jóvenes promesas del futuro batallar por ganar o simplemente por hacer un buen papel para sus respectivos países me llena de orgullo, y me dice que quizás en esta convulsa sociedad que vivimos no todo está perdido. El evento deja mucho detrás: deja caballerosidad, hermandad, humildad, estoicismo, hazañas, logros, amistad, compañerismo, trabajo, perseverancia, optimismo, amor por el juego, lagrimas, risas, esperanza, enseñanzas, libertad, respeto, herencia, reconocimiento, entrega, pasión, pasado, presente y futuro. Se trata de velar porque lo que este juego supone ser y debe dar a las personas, sea reflejado en el evento. Ver a los fundadores del torneo, R&A, USGA y The Masters mezclarse con todos (jugadores, prensa, socios del club, invitados, patrocinadores, etc.), es motivo de celebración para América Latina. ¿Cuándo íbamos a ver algo así en nuestro hemisferio, si no fuera por el LAAC? Por eso celebro este evento que cada enero nos llena de ilusión y nos pone a soñar. ¿Porque después de todo…que nos cuesta vivir el sueño? ¡¡Mantengan la bola en el Fairway!!