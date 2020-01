Nadal pasa a segunda ronda, Sharapova, eliminada

AFP

Melbourne

El español Rafael Nadal avanzó sin dificultades el martes a la segunda ronda del torneo Abierto de Australia, al apabullar al boliviano Hugo Dellien en tres sets seguidos.

Nadal pavimentó su camino a la segunda fase con una tranquila victoria por 6-2, 6-3 y 6-0.

También se clasificaron los españoles Fernando Verdasco, que venció al ruso Evgeny Donskoy en tres sets, 7-5, 6-2, 6-1, y Pablo Carreño-Busta, vencedor del eslovaco Jozef Kovalík (SVK) 6-4, 3-6, 6-1, 7-6 (7/2).

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de la rusa Maria Sharapova, ex número 1 del mundo, quien quedó eliminada al caer sin pena ni gloria ante la croata Donna Vekic.

Sharapova -quien resultó suspendida por 15 meses al fallar una prueba antidopaje en este mismo torneo en 2016- no logró contener a Vekic, quien se impuso por 6-3 y 6-4.

A los 32 años de edad, Sharapova recibió un pase especial de la organización para disputar el torneo en la llave principal, e incluso jugó su partido de este martes en la cancha principal, pero su desempeño mostró porqué cayó a la posición 145 del escalafón mundial.

Después del partido, Sharapova admitió que no sabe si retornará al torneo australiano en el próximo año.

"No lo sé. Es muy difícil para mí decir qué ocurrirá en 12 meses", dijo la tenista, quien se coronó campeona en Australia en 2008.

Al ser interrogada si ya tenía una agenda definida para los próximos meses, la ex número 1 del mundo dijo que "no ha revisado mi agenda aún".

Con relación al desplome de su clasificación en el escalafón mundial, Sharapova dijo que el año pasado, después de cumplir su suspensión, sufrió una lesión en un hombro y jugó pocos torneos.

"El año pasado creo que jugué apenas siete u ocho torneos, entonces no pienso que una pueda mirar el escalafón y sacar conclusiones. Simplemente porque no he jugado bastante y estuve lesionada la mayor parte del año", comentó.

En su partido contra Vekic, Sharapova mostró breves relámpagos del talento que la convirtió en una estrella del tenis en la década anterior, pero claramente está lejos de su mejor forma física y técnica.

En el cuadro masculino, el español Roberto Bautista, preclasificado número 9, derrotó a su compatriota Feliciano López para avanzar a la segunda ronda.

Bautista superó a López por 6-2, 6-2 y 7-5 para colocarse en siguiente fase.

En tanto, el argentino Diego Schwartzman, preclasificado número 14, también selló su pasaporte a la segunda ronda del torneo.

En cotejo válido por la primera ronda, Schwartzman venció con relativa facilidad al sudafricano Lloyd Harris por 6-4, 6-2 y 6-2.

Por su parte, Alejando Davidovich, de España, superó al eslovaco Norbert Gombos por 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2.